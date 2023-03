Petre Roman, făcut praf de una dintre fiicele sale: "S-a purtat ca un adolescent egoist. Nu țin legătura cu el"

Petre Roman, primul premier pe care l-a avut România după Revoluție, este pus la zid de fiica sa vitregă, alături de care a petrecut 34 de ani.

Catinca Roman, fata Mioarei Roman, fosta soție a lui Petre Roman (76 ani), spune despre el că s-a purtat ca un adolescent egoist, atunci când au fost în aceeași familie.

"Petre a făcut parte din viața mea aproximativ 34 de ani. Am fost foarte dezamăgită de felul în care a ales sa iasă din viața noastră. Din punctul meu de vedere, s-a comportat ca un adolescent egoist și nu ca un adult, părinte și soț sau fost soț responsabil. Dovadă stă felul în care se comportă cu Oana. Mi se pare incalificabil faptul că ea nu poate avea o relație normală cu fratele ei vitreg. În ceea ce mă privește, eu am trecut peste și o iau ca pe o experiență urâtă din care am învățat multe. Eu nu țin legătura și nici nu îmi doresc altceva", a declarat aceasta pentru cancan.ro.

În anul 2007, după 34 de ani de căsnicie, Mioara Roman și Petre Roman au decis să meargă pe drumuri separate.

Petre Roman și-a refăcut viața alături de Silvia Chifiriuc și a rupt orice legătura cu fosta lui familie.

Cei doi au un băiat, Petrus, în vârstă de 12 ani.

Ads