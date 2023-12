Petre Roman, fostul premier al României de la începutul anilor 90, a vorbit recent despre relația cu fostul președinte Ion Iliescu.

Petre Roman a declarat, în podcastul ”Altceva” moderat de Adrian Artene, că nu mai ține legătura de mult timp cu Iliescu.

”Nu mai păstrez legătura cu Ion Iliescu. Am întrerupt relația. S-a stricat rău de tot la Mineriada aia din septembrie 91. El a fost părtaș, până la urmă. Tacit, nu știu cum, dar a fost un lucru îngrozitor”, a mărturisit fostul premier.

El a adăugat că a greșit că nu a candidat în 1992, subliniind că aceasta a fost cea mai mare greșeală făcută în cariera sa politică.

”Trebuia să candidez în 1992. Asta a fost greșeala. Eu câștigam în 92, pentru că eu aveam o popularitate mai bună decât el atunci. (…) Nu am candidat dintr-o prostie pur și simplu, pentru că trebuia să țin nu știu ce promisiune pe care o făcusem la Convenția din martie 92. Dacă am făcut o greșeală mare în politică, în viața mea, asta a fost”, a mai spus Petre Roman.

Întrebat dacă astăzi ar mai candida la președinție, fostul premier a răspuns: ”Acum patru ani am spus că am plecat și n-o să mă mai întorc în politică. (…) Eu mă înfruntasem cu Ceaușescu, cu Iliescu în momentul Puciului de la Moscova. Acolo a fost ruptura dintre noi. Eu eram plecat în Spania când s-a produs chestia asta. Acolo am ținut o conferință de presă la care au fost toate televiziunile posibile și imposibile, în care am spus ”nu ne întoarcem din drumul pe care suntem” și, când m-am întors, am convocat ședința de guvern. Nu uitați că eu aveam o echipă de guvern excepțională, nouă șefi de promoție și toți de o calitate excepțională. Îmi pare rău s-o spun, dar a fost cel mai bun guvern al României. (…) Împreună am făcut un document colectiv de condamnare. Țin minte că una din frazele-cheie a fost propusă de Andrei Pleșu, care a spus: ”Nu vrem să mai vedem tancuri îndreptate împotriva propriului popor”. Ion Iliescu s-a enervat îngrozitor. ”Cum vă permiteți? Nu așa se procedează”. I-am spus ”să nu te gândești că eu dau înapoi”. Și ce să vezi? În ziua următoare, declarația noastră am constatat că era poate cea mai dură făcută în zona liberă. Adică cea mai dură și mai limpede. Drept care ziarul USA Today, pe prima pagină, sus, în dreapta, a publicat fotografia mea și declarația guvernului nostru. E ceva. România nu poate să-și îndeplinească destinul pe care sigur îl are fără oameni de stat. Nu se poate”, a conchis Petre Roman, potrivit Gândul.

Ads