Petre Roman, primul pe lista PSD pentru Consiliul General al Muncipiului Bucuresti, afirma ca ramane "de confesiune" un liberal

"Am acceptat propunerea pe care mi-a facut-o Gabriela Firea din motivul cel mai simplu in politica si anume in ultima perioada am fost adesea in dezbaterea publica, in emisiuni de televiziune de radio sau de alta natura, exprimand opinii de-ale mele, sfaturi, am facut analize in legatura cu ce se intampla, dar este un moment foarte necesar in politica, cand in loc sa dai sfaturi, te implici direct, sa faci ceva concret, iar eu dintotdeauna mi-am dorit sa fac ceva pentru Bucuresti, fiind un bucurestean get-beget", a explicat Petre Roman motivul candidaturii sale.Intrebat cand si-a dat seama ca are ceva in comun cu PSD, partid pe care l-a criticat in trecut, fostul premier a explicat ca nu vrea sa se implice in viata interna a PSD."Cu toata sinceritatea va spun ca am acceptat propunerea Gabrielei Firea din motivul ca vreau sa fac ceva pentru Bucuresti, nu doar sa critic o situatie existenta. Eu sunt cu o pozitie independenta pe lista Gabrielei Firea, nu intentionez sa ma implic in viata interna a PSD, raman in continuare de confesiune, ca sa spun asa, liberal, asa cum am fost intotdeauna. Numai ca in ceea ce priveste politica locala, care este politica cea mai apropiata de cetateni, eu cred, asta este o convingere veche si in acelasi timp constanta a mea, ca atunci cand esti capabil sa aduci in fata un program amplu pentru un interes local, este posibil, chiar daca din punct de vedere doctrinar ar exista deosebiri".Fostul premier si-ar dori ca Bucurestiul sa arate ca o Capitala europeana adevarata: "Am privit tot timpul Bucurestiul ca pe o casa a mea, care as vrea sa fie in ordine, sa fie respirabila, sa nu avem nici un fel de necazuri in ce priveste sanatatea si as vrea tare mult ca Bucurestiul sa arate ca o Capitala europeana adevarata, cu o urbanistica care sa o evidentieze ca fiind o Capitala frumoasa si atractiva".Petre Roman enumera, printre prioritatile pentru Bucuresti: o urbanistica de o calitate net superioara si un plan pentru calitatea aerului in Bucuresti:"Se impune sa realizam un plan, evident, plecand de la toate sursele, privitor la imbunatatirea calitatii aerului. As vrea de exemplu, asa cum a fost mesajul cu care a castigat doamna Anne Hidalgo, primar la Paris, cu un mesaj foarte frumos, "Paris Respire", ei bine, as vrea si eu sa fie Bucurestiul care respira".La remarca jurnalistului ca situatia nu a fost imbunatatita in mandatul Gabrielei Firea, care a promis la inceputul mandatului ca va face revolutie in trafic , fostul premier a replicat ca "Gabriela Firea, prin comparatie cu ceea ce au fost mandatele altor primari, a avut o vointa politica net marcata, superioara si evident pozitiva" si ca a convenit cu ea ca acest obiectiv, ca bucurestenii sa respire un aer mai curat, sa devina un obiectiv prioritar.La insistentele jurnalistului ca reducerea poluarii putea sa devina un obiectiv prioritar si in mandatul Gabrielei Firea, dar nu a devenit, Petre Roman a declarat: "Exista inca mari probleme legate de modalitatea de a incepe efectiv lucrari, intr-un sens sau altul. In aceasta directie, trebuie sa venim cu un pachet de masuri, care sa fie adoptate pe plan legislativ, astfel incat sa fie posibila realizarea acestor lucrari de o maniera accelerata. Nu s-a intamplat lucrul acesta, este un fapt. Ce anume a impiedicat? Nu cred ca e vorba de Gabriela Firea, este vorba de faptul ca interesele politice si cele imobiliare au intrat in contradictie cu aceasta mare nevoie de a despresura Capitala si de a imbunatati situatia calitatii aerului in Bucuresti".