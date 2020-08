Gabriela Firea a depus lista de candidati pentru Consiliul General. Petre Roman, Anghel Iordanescu si Mitica Dragomir, pe listele lui Firea

"Am depus acum lista candidatilor pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti", a anuntat, luni dupa-amiaza, Gabriela Firea, ea spunand ca printre propunerile PSD de pe aceasta lista se afla "oameni pe care bucurestenii i-au apreciat pentru ceea ce au facut in intreaga lor cariera, in intreaga lor viata".Astfel, pe lista se afla fostul premier Petre Roman , actrita Monica Davidescu, "oamenii de sport si fair-play" Elisabeta Lipa Anghel Iordanescu , Daniel Pancu, regizorul Sorin Iliesiu.Firea a comparat administratia cu sportul, spunand ca "nu conteaza interese, nu conteaza politicianisme, ci conteaza doar performanta".Totodata, Firea a spus ca Bucurestiul "trebuie sa fie in continuare o capital culturala, o capiotala a oamenilor care iubesc arta"."Nu sunt deloc de acord cu cei care spun ca trebuie sa inchidem teatre, eu sufar foarte mult ca in aceasta perioada sunt deschide pacanelele si, de asemenea, sunt deschise jocurile de noroc, dar teatrele raman inchise", a afirmat Gabriela Firea.Firea a mai spus ca pe lista sunt si cadre medicale, antreprenori, ingineri, profesori."Ne dorim sa nu mai fim in situatia de acum patru ani in care Bucurestiul era un oras inghetat. In Bucuresti nu se lucra pe niciun santier, in Bucuresti totul era in paragina. Acum chiar daca mai sunt multe de facut si nu suntem noi cei care trebuie sa ne laudam, dar spunem o realitate, de patru ani se munceste in Bucuresti, sunt foarte multe proiecte pe care le-am dezvoltat (...)", a sustinut primarul general.