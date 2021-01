Fostul premier Petre Roman declanseaza un scandal international, dupa ce si-a facut lobby sa fie trimis special al ONU

Roman ar urma sa fie numit in locul fostului presedinte german Horst Kohler, care si-a dat demisia din functie in mai 2019, potrivit Digi24.ro Numirea lui Roman nu a fost propusa de Statul Roman, ci este rezultatul unui lobby facut de fostul premier pe "o filiera personala", au declarat surse oficiale pentru postul de televiziune citat."Este suficient sa spunem ca, dorind sa-l numeasca pe Petre Roman ca trimis special pentru Sahara Occidentala, secretarul general al ONU nu vrea sa faca altceva decat sa incredinteze gestionarea dosarului de conflict din Sahara Occidentala unui aliat al Marocului. Ceea ce ar fi extrem de grav. S-ar numi conflict de interese", mai scrie presa algeriana.Petre Roman a fost primul premier al Romaniei post-decembriste, apoi a jucat un rol important pe scena politica. A fost ales de trei ori deputat si de doua ori senator. Controversele fata de acesta sunt legate de rolul jucat in timpul Revolutiei din decembrie 1989 si cel din timpul Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Procurorii militari l-au anchetat in ambele cazuri, dar l-au trimis in judecata doar in dosarul Mineriadei . Acuzatia: infractiuni impotriva umanitatii.