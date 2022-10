Claudiu Marin Tupulan, unul dintre membrii comisiei care a analizat lucrarea de doctorat a lui Petre Toba, ar fi plagiat mai multe articole pe care le-a publicat in reviste de specialitate, fiind preluate inclusiv greselile de tehnoredactare, scriu jurnalistii de la Centrul Roman pentru Jurnalism de Investigatie (CRJI).

Tupulan, profesor universitar la Academia de Politie, a fost unul dintre expertii care a facut parte din grupul de lucru de la Consiliul General al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) desemnat sa analizeze teza de doctorat a lui Petre Toba, suspectat ca a plagiat.

Jurnalistul Sorin Semeniuc de la CRJI a descoperit cinci articole pe care Tupulan le-a publicat intre 2012 si 2014 in reviste de specialitate, desi aparusera anterior sub semnatura altor autori.

Unul dintre articolele descoperite de Sorin Semeniuc, cu titlul "Dimensiunea globala a traficului de droguri", semnat de profesorul universitar Claudiu Marin Tupulan, a aparut in 2012, in Pro Patria Lex, Revista de Studii si Cercetari Juridice.

Materialul este identic cu un text din volumul "Organizatia criminala a drogurilor", publicat in 2008 si coordonat de Ioan Dascalu, si el profesor la Academia de Politie.

Au fost preluate inclusiv greselile de tehnoredactare. Astfel, la pagina 64 a textului din 2008 exista o greseala de scriere si apare: "cocluzia" in loc de "concluzia". Greseala apare si in articolul din 2012 semnat de Tupulan, scriu jurnalistii CRJI. In lucrarea coordonata de Dascalu, Claudiu Tupulan apare drept coautor, insa nu se face o departajare a textelor scrise de fiecare dintre cei care au contribuit la lucrare.

Un alt articol care ar fi fost plagiat este "Analiza traficului de minori la nivel global", Studii de securitate publica, nr. 4/2012, scrie CRJI. Materialul din 2012 este semnat de Catalin-George Safta si de Marin-Claudiu Tupulan. Textul este identic cu un material publicat de Guvernul Romaniei si Organizatia Internationala a Muncii cu titlul "O decada de cooperare pentru eliminarea exploatarii prin munca a copilului". Sursa este mentionata in notele de subsol si in bibliografie, insa fragmentul preluat nu este in ghilimele chiar daca este identic la fiecare virgula.

Si materialul publicat cu titlul "Catre o noua politica la nivel european in domeniul controlului noilor substante psihoactive" in publicatia trimestriala Studii de securitate publica, nr. 4/2013 este pus sub semnul intrebarii de jurnalistii CRJI.

Un text identic a fost publicat de Comisia Europeana cu tittlul "Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind noile substante psihoactive" in septembrie 2013.

Tot dintr-un text al Comisiei Europene apare un alt material semnat de Tupulan: "Aplicarea legislatiei Uniunii Europene referitoare la detentie in cadrul Justitiei penale", publicat in revista Studii de securitate publica, nr.1/2014.

Cel de-al patrulea material asupra caruia planeaza suspiciunea de plagiat este "Comunicarea in managementul starilor conflictuale", aparut in revista Studii de securitate publica, nr. 2/2013. Sursa articolului ar fi fost "Consideratii privind gestionarea comunicarii starilor conflictuale", publicat in Revista Academiei Fortelor Terestre, nr. 3/2005 sub semnatura profesorului universitare Alexandru Babos.

Tupulan a facut pare din comisia de lucru CNATDCU care a analizat lucrarea de doctorat a fostului ministru al Afacerilor Interne si care a stabilit ca Toba nu a plagiat.

Raportul comun al comisiei din care a facut parte Tupulan a fost respins de Consiliul General al CNATCU, care va desemna o alta comisie de experti pentru analizarea lucrarii lui Petre Toba.

