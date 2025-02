Trauma unei mame care a invitat 24 de copii la ziua de naștere a fiului său. "Ce s-a întâmplat după aceea m-a lăsat în lacrimi"

O mamă a invitat 24 de copii din clasa fiului ei să participe la petrecerea de ziua lui la un centru de joacă, dar jumătate dintre ei au venit cu invitați proprii, lăsând-o pe mamă să plătească și să facă curățenie.

Mama a trimis invitații întregii clase a băiatului ei, dar niciun părinte nu a confirmat prezența la eveniment, deși invitația oferea detalii de contact și cerea numerele de telefon pentru a putea organiza biletele de intrare și mâncarea.

Cu toate acestea, petrecerea aniversară nu a decurs așa cum fusese planificată după ce colegii de clasă ai băiatului au venit, împreună cu invitați nepoftiți – inclusiv membri ai familiei și frați. Ca să fie și mai rău, invitații nepoftiți au creat un scandal, forțând angajații să intervină și să le ceară să părăsească locația, scrie dailymail.com.

„Am plâns”

„Am plâns”, a spus mama într-o postare pe Reddit.

„Fiul meu este foarte supărat că au fost atât de mulți copii răi. A spus că aceasta a fost cea mai proastă petrecere și a cerut să nu mai aibă una anul viitor.”

Înainte de eveniment, mama a decis să ofere invitații și colegilor de muncă, prietenilor familiei și colegilor soțului ei, după ce nu a primit nicio confirmare de la colegii de clasă ai fiului ei.

„Așa că am început să invităm și alte persoane... practic, pe oricine cunoșteam că avea copii, au venit. Așa că, în total, au venit 11 copii,” a explicat ea. „Am plătit întregul avans, am plătit pentru 15 copii să fie acolo și am adus suficientă mâncare pentru acel număr de copii plus extra pentru părinți.”

„Am ajuns acolo, ne-am așezat și am început să vedem copii intrând. Câțiva dintre colegii de clasă ai lui au început să vină. Am fost mulțumită de asta și m-am bucurat că copiii au început să vină pentru el.”

O familie a adus șapte copii în total

Totuși, lucrurile s-au schimbat rapid într-o direcție ciudată când au început să apară mai mulți copii.

„O familie a adus șapte copii în total - trei adolescenți, doi copii puțin mai mari, o fată din clasa lui și verișoara lor”, a spus mama uimită.

„O altă familie l-a adus pe fiul lor și pe unul dintre prietenii lui, pentru că nu știau dacă fiul lor va cunoaște pe cineva acolo și voiau să se asigure că are un prieten cu care să se joace... Atât de mulți dintre ei au adus frați.”

În ciuda faptului că a rezervat o cameră dedicată pentru petrecerea fiului ei, mama a fost informată de un angajat că trebuie să plătească pentru fiecare copil suplimentar.

„Am făcut un anunț că, dacă nu ați confirmat prezența sau ați adus copii la petrecere care nu erau colegi de clasă ai lui, trebuie să plătiți separat pentru a fi acolo sau să veniți să vorbiți cu mine”, a spus ea.

„Trei familii care au adus copilul plus frații și-au cerut scuze și au plătit pentru ceilalți copii. Am avut mai mulți părinți care mi-au spus că nu știau că nu pot aduce ceilalți copii și mi-au promis că vor plăti înainte să plece.”

„Unii mi-au cerut detaliile bancare pentru a mă rambursa mai târziu, deoarece nu își permiteau acum. Unii doar au plecat, câțiva luându-și cadourile cu ei.”

Totuși, petrecerea fiului ei nu a decurs așa cum sperase.

„Un alt lucru care m-a supărat a fost că mulți dintre ei nu au adus niciun cadou și nici nu au spus nimic fiului meu sau mie. Au venit, s-au jucat, au mâncat”, a spus ea.

Multe dintre grupuri au plecat la scurt timp după ce a anunțat că invitații nepoftiți vor trebui să plătească taxa de intrare.

„Părinții au fost pur și simplu nepoliticoși și nu au supravegheat deloc copiii”, a spus mama.

„Copiii spărgeau baloane intenționat și aruncau ambalajele de la mâncare pe jos. Un copil a urcat pe o masă și a refuzat să coboare... proprietarul clădirii le-a spus părinților că trebuie să plece.”

„Într-o oră și jumătate, am cerut multora dintre oameni să plece sau să ajute la curățarea mizeriei pe care copiii lor o făcuseră. Un părinte a schimbat un scutec cu murdărie și l-a lăsat pe un scaun. Nu era închis, fața galbenă a murdăriei era deschisă cu un șervețel pe ea.”

După ce familia a încheiat petrecerea de ziua fiului, mama a ajuns să plătească pentru fiecare copil al cărui părinte nu a acoperit costul.

În plus, a trebuit să plătească o taxă suplimentară de curățenie de 50 de dolari și 120 de dolari pentru daune.

Postarea ei a strâns mai mult de 1.000 de comentarii, mulți dintre cititori fiind șocați de experiența mamei, în timp ce alții au împărtășit propriile lor experiențe neplăcute.

