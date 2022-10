Imaginile groazei de la mega-petrecerea de Halloween la care au murit zeci de persoane. Oamenii s-au îmbulzit și au fost striviți VIDEO

Cel puţin 120 de persoane au murit şi alte 100 au fost rănite într-o busculadă pe o stradă din Seul, în timp ce în zonă aproximativ 100.000 de oameni participau la un eveniment organizat cu ocazia Halloweenului.

Mulţi oameni au murit sau au fost răniţi fiind zdrobiţi de mulţimea care încerca să avanseze pe o stradă îngustă din districtul Itaewon, în apropierea Hamilton Hotel, loc celebru în care se ţin petrecerile în Seul, au precizat oficiali sud-coreeni.

Choi Seong-beom, şeful pompierilor din cartierul Yongsan, a precizat că bilanţul morţilor ar putea creşte.

Răniţii sunt transportaţi la spitale din Seul.

În locul busculadei au intervenit peste 800 de poliţişti şi reprezentanţi ai serviciilor de urgenţă, cu 140 de vehicule. A fost mobilizat tot personalul disponibil din Seul pentru a-i trata pe răniţi.

Iniţial, presa internaţională a scris că zeci de persoane se aflau ”stop cardiac” într-un loc nocturn popular din Seul.

Înregistrări video au surprins numeroase persoane care primeau îngrijiri, în stradă, de la membri ai serviciilor de urgenţă, înconjuraţi de mulţime.

