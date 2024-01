Podeaua unui restaurant s-a prăbușit în timpul unei petreceri de nuntă. Momentul teribil în care nuntașii ”dispar” la etajul inferior, filmat de martori VIDEO

Câteva zeci de persoane care participau la o nuntă în Toscana, Italia, au ajuns la spital după ce podeaua restaurantului în care se aflau s-a prăbușit. Aproape 30 de persoane s-au prăbușit la etajul inferior, 28 dintre acestea, inclusiv mirii, ajungând la spital.

Momentul a fost filmat de unul dintre nuntași care imortaliza oaspeții în toiul distracției.

„Eram în cameră – a spus tatăl mirelui – am auzit strigăte și se întâmplase această catastrofă. Nu am văzut porțiunea de podea prăbușită, am văzut gaura”.

Fosta mănăstire Giaccherino, unde a fost organizată petrecerea, datează de la începutul secolului al XV-lea și până acum aproximativ douăzeci de ani a găzduit o comunitate de călugări franciscani. Din 2005 a fost vândut actualului proprietar care l-a restaurat și l-a folosit ca locație pentru evenimente și ceremonii, scrie ziarulromanesc.de.

Potrivit informațiilor inițiale, o secțiune circulară a podelei de aproximativ cinci metri diametru s-a prăbușit: moloz și grinzi de lemn au căzut, împreună cu zeci de oaspeți, la etajul inferior.

În partea prăbușită a existat inițial o galerie circulară, ocupată de călugări, a cărei luminator a fost închis la mijlocul secolului al XIX-lea pentru a crea sala de deasupra folosită acum pentru evenimente.

Cei doi miri au petrecut noaptea nunții la Urgențe. La fel și 28 dintre nuntași. Proprietarii localului spun că a fost un eveniment tragic și imprevizibil. Anchetatorii vor examina și autorizațiile de desfășurare a activității încredințate unei firme private. Carabinierii vor trebui să evalueze dacă sala ar fi putut fi sau nu folosită ca sală de bal, în condițiile în care invitații de la petrecere dansau în momentul prăbușirii.