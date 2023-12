Scandal total la Moscova, după o petrecere cu vedete "aproape dezbrăcate". Bârfa despre mondenităţi a ajuns la urechile lui Putin VIDEO

O petrecere "aproape nud" a celebrităţilor, la un club de noapte din Moscova, organizată într-un moment în care Rusia este angajată în războiul cu Ucraina, iar autorităţile promovează o agendă socială din ce în ce mai conservatoare, a provocat o reacţie neobişnuit de rapidă şi de puternică: un rapper care a venit acoperit doar cu o şosetă pentru a-şi ascunde pudoarea a fost închis pentru 15 zile, sponsorii unora dintre cei mai cunoscuţi artişti din Rusia au rupt contractele, iar preşedintele Vladimir Putin se pare că nu este deloc încântat.

Dress code-ul petrecerii a fost "aproape goi". Vedetele îmbrăcate sumar au purtat plasă, dantelă şi lenjerie intimă de culoarea pielii, iar un rapper a venit îmbrăcat doar cu o şosetă, în ceea ce părea a fi un omagiu adus celebrei coperte a albumului Red Hot Chili Peppers din 1987.

"Toată lumea se simţea bine, nimeni nu-şi putea imagina ce nenorocire va deveni totul", a declarat o persoană care a participat la petrecere şi care a cerut să nu i se dea numele.

Imaginile de la petrecere s-au răspândit rapid pe reţelele sociale ruseşti, provocând indignarea comentatorilor pro-război şi a oficialilor naţionalişti.

Un clip video în care purtătorul de cuvânt al lui Putin ascultă explicaţiile uneia dintre vedetele care au participat la eveniment a circulat online. Baza, un organ de presă cunoscut pentru contactele sale cu serviciile de securitate, a relatat că trupele care luptă în Ucraina au fost printre primele care s-au plâns după ce au văzut imaginile. Fotografiile de la eveniment ar fi ajuns şi la un Putin deloc plăcut impresionat.

Mulţi dintre participanţii celebri de la petrecere au înregistrat scuze, inclusiv jurnalista Ksenia Sobceak, al cărei tată Anatoli, decedat, a fost prietenul şi şeful lui Putin în tinereţe.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, le-a spus miercuri reporterilor că preferă să nu comenteze public scandalul în plină expansiune. "Haideţi să fim doar noi, eu şi cu dumneavoastră, singurii din ţară care nu discută despre acest subiect", i-a îndemnat Peskov pe jurnalişti.

Maria Zaharova, purtătoare de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a declarat că evenimentul i-a "pătat" pe cei care au luat parte la el, dar aceştia au acum şansa de a lucra la spălarea propriei lor imagini, potrivit site-ului de ştiri Ura.ru.

Reacţia violentă din partea autorităţilor, a aleşilor şi a bloggerilor pro-Kremlin, a presei de stat şi a grupurilor legate de Biserica Ortodoxă a dominat titlurile ziarelor timp de câteva zile, luând locul articolelor despre creşterea preţurilor la ouă şi despre inflaţie.

"În ţară se desfăşoară un război, dar aceste bestii, gunoaie, organizează toate acestea, aceste brute cărora nu le pasă ce se întâmplă", a declarat Vladimir Soloviov, cel mai proeminent propagandist de televiziune din Rusia, într-o postare pe Telegram.

Petrecerea din clubul de noapte Mutabor din Moscova a avut loc la 21 decembrie şi a fost organizată de bloggeriţa Anastasia (Nastya) Ivleeva, iar la ea au participat vedete, care au venit în diferite "stadii de dezbrăcare". Este vorba despre celebrităţi care sunt de ani de zile elemente de bază în programele de divertisment ale televiziunii de stat.

Ivleeva, care a devenit între timp unul dintre cele mai cunoscute nume din Rusia şi care a purtat la petrecere bijuterii în valoare de 23 de milioane de ruble (251.000 de dolari), într-o perioadă în care unii ruşi se zbat să se descurce cu traiul de pe o zi pe alta, a publicat două clipuri video în care îţi cere scuze public. În cel de-al doilea, publicat miercuri, ea spune plângând că regretă ce a făcut şi că merită tot ceea ce a primit, dar speră că i se poate acorda "o a doua şansă".

De atunci, a dispărut ca una dintre figurile publice ale marelui operator rus de telefonie mobilă MTS, autorităţile fiscale au deschis o investigaţie care implică o potenţială pedeapsă cu cinci ani închisoare, iar un tribunal din Moscova a acceptat o plângere din partea unui grup de persoane care îi cer să le plătească 1 miliard de ruble (10,9 milioane de dolari) daune pentru "suferinţă morală". Dacă vor avea succes, reclamanţii vor ca banii să ajungă într-un fond de stat care sprijină veteranii de război din Ucraina.

"Să organizezi astfel de evenimente într-un moment în care băieţii noştri mor în operaţiunea militară specială (din Ucraina) şi mulţi copii îşi pierd taţii este cinic", a declarat Ekaterina Mizulina, director al Ligii pentru un internet sigur din Rusia, un organism înfiinţat cu sprijinul autorităţilor. "Soldaţii noştri din linia întâi cu siguranţă nu luptă pentru asta", a adăugat ea.

Scandalul vine într-un moment în care Putin, care se aşteaptă să câştige confortabil un nou mandat de şase ani la alegerile din martie, a dublat conservatorismul social, îndemnând familiile să aibă opt sau mai mulţi copii, şi după ce Curtea Supremă a Rusiei a decis că activiştii LGBT trebuie să fie desemnaţi drept "extremişti.

