Dan Petrescu, anunț șoc: „Gata, plec din România!”

Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, spune că e decis să se rupă de fotbalul românesc. Motivul? Arbitrajeele pe care le consideră potrivnice echipei sale.

„Mă gândesc să plec din România. Am mai plecat o dată din cauza arbitrilor. Normal că sunt hotărât. Nu se poate așa ceva! Deocamdată am contract cu CFR, trebuie să îl respect.

După aia, gata. Momentan mai am contract un an și jumătate. Au fost doar discuții de prelungire, dar nu am avut contractul pe masă. Nu l-am primit să îl semnez. Sigur îl semnam dacă îl primeam.

În momentul de față, e mai important clubul decât contractul meu. Dacă era să nu joace echipa mea, nu mai veneam la emisiune, eram cu jucătorii. Aseară trebuia să câștigăm (n.r. - la 1-1 cu CSU Craiova). Clubul trebuie să meargă înainte, cu sau fără mine. Trebuie să se lupte la campionat, la trofee”, a spus Petrescu conform orangesport.ro.

CFR Cluj a remizat pe teren propriu cu Univesitatea Craiova și a ieșit din lupta pentru titlu.