Autor: Daniel Groza
Joi, 21 August 2025, ora 10:34
AUR acuză guvernul că ascunde nivelul sprijinului financiar către Republica Moldova “Sunt cifre pe care guvernul de la București nu le-a făcut niciodată publice”
Petrisor Peiu, liderul AUR, acuză Guvernul că ascunde sumele oferite Republicii Moldova FOTO Facebook/AUR

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză Guvernul României de lipsă de transparență în privința ajutoarelor financiare acordate Republicii Moldova, solicitând clarificări asupra motivelor pentru care sumele plătite din bani publici nu sunt făcute publice.

În 2024, România a oferit Chișinăului peste 70 de milioane de euro, fiind al treilea contributor după Comisia Europeană și SUA. Peiu subliniază că, spre deosebire de București, guvernul de la Chișinău publică anual un raport detaliat privind asistența financiară primită.

„În anul 2024, cea mai mare sumă plătită Republicii Moldova ca asistență financiară directă nerambursabilă provine de la Comisia Europeană (130,8 milioane de euro), apoi vine suma plătită de SUA (87,2 milioane de euro) și pe locul III România, cu 70,57 milioane de euro. Bani dați direct și care nu conțin alte tipuri de ajutoare, inclusiv cele în produse energetice.

De promis au promis alții sume și mai mari: BERD s-a angajat cu 1 miliard de euro, dar de plătit efectiv a plătit doar 36,4 milioane de euro, Germania s-a angajat cu 188 milioane de euro, dar a plătit doar 25,35 milioane de euro. Japonia s-a angajat cu 230 de milioane de euro, dar i-a dat Chișinăului doar 1,9 milioane de euro.

Sunt cifre pe care guvernul de la București nu le-a făcut niciodată publice. De ce se ferește guvernul să spună cât plătește România ca ajutor către Republica Moldova? De ce atâta lipsă de transparență, dacă sunt bani publici?

Noroc că guvernul de la Chișinău este mult mai transparent și publică anual un raport privind asistența financiară nerambursabilă”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

