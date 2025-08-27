Laude din AUR pentru Nicușor Dan. Posibilele propuneri pentru șefii Serviciilor, pe placul suveraniștilor: "Ortodocși practicanți, studii complete"

Autor: Dan Istratie
Miercuri, 27 August 2025, ora 11:21
AUR Facebook/AUR

Pe surse au apărut în presă două nume vehiculate pentru conducerile SIE, respectiv SRI. Propunerile par să fie pe placul celor de la AUR, Petrișor Peiu lăudând explicit posibila decizie.

"Atât Gabriel Zbârcea cât și Marius Lazurca sunt extrem de onorabili. Ambii sunt ortodocși practicanți, ambii au studii complete, făcute la timp și terminate cu rezultate excelente. Ambii au cariere lungi și impecabile și ambii au convingeri democratice ferme și explicite. Nu cred să fi avut, după 1990, niciun director SRI sau SIE de nivelul celor doi. Mai bine cărturar decât politruc!", a scris Petrișor Peiu pe Facebook, miercuri, 27 august.

Marius-Gabriel Lazurca, posibila propunere pentru SIE, este ambasadorul României în Mexic și fost ambasador în Ungaria și Republica Moldova.

Pe vremea când era ambasadorul României în Ungaria, Lazurca s-a opus vehement politicii revizioniste a Guvernului Viktor Orbán și a fost atacat dur de ministrul ungar de Externe, Szijjártó Péter, în 2020.

Szijjártó a postat atunci, pe Facebook, un mesaj trimis de ambasadorul român la Budapesta mai multor omologi în care acesta îi informa că o politiciană a opoziției maghiare a fost atacată și insultată. Șeful diplomației ungare l-a atacat atunci pe Lazurca, despre care a spus că ”probabil de aici nu se poate coborî mai jos” și că ”este șocantă isteria mincinoasă evidentă a ambasadorului român”.

Lazurca este ambasadorul României în Mexic din 4 martie 2021, este diplomat de carieră cu ”o lungă experiență în misiuni bilaterale” și a fost ambasador al României la Sfântul Scaun și Ordinul Militar Suveran de Malta (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016) și Ungaria (2016-2020).

Avocatul Gabriel Zbârcea, posibila propunere pentru șefia SRI, se caracteriza, în urmă cu doi ani, într-un podcast al partenerului său Florentin Țuca drept ”naționalist și un suveranist”.

„Eu sunt un naționalist și suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor. România mea e o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi”.

În același podcast, Gabriel Zbârcea a relatat cum l-a cunoscut pe Marian Munteanu, fondatorul Ligii Studenților din România. ”Când am intrat la Facultatea de Drept, primul gest pe care l-am făcut a fost să mă înscriu în Liga Studenților. Și ulterior, la un an, l-am întâlnit pe Marian Munteanu, care era liderul nostru sau unul dintre idolii generației mele, și i-am cerut un autograf pe carnetul de Liga Studenților. Apoi mi s-a oferit șansa să devin președintele Ligii și am fost cel mai longeviv președinte al Ligii”. Marian Munteanu este cunoscut pentru simpatiile sale legionare.

