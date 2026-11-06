Petrișor Peiu avertizează că România riscă o nouă explozie a prețurilor în următoarele luni. Care este cauza scumpirilor

Autor: Daniel Groza
Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 10:49
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Petrișor Peiu avertizează că România riscă o nouă explozie a prețurilor în următoarele luni. Care este cauza scumpirilor
Petrișor Peiu, lider senatori AUR FOTO Hepta

România riscă să se confrunte cu un nou val de scumpiri, iar inflația ar putea depăși din nou pragul de 10%, avertizează liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Acesta invocă o creștere de 14,9% a prețurilor producției industriale, peste media europeană, și susține că scumpirea energiei se va reflecta în prețurile bunurilor și serviciilor în următoarele luni.

„Europa se află în pragul unei noi explozii a prețurilor. Cauza: creșterea vertiginoasă a prețurilor produselor industriale, principalul element de cost care determină prețurile de consum.

În România, prețurile producției industriale au crescut în septembrie 2026, față de septembrie 2025, cu 14,9%, media europeană fiind de 10,9%.

Sunt alte state mult mai afectate decât noi: Bulgaria – 22,9%, efectul trecerii la euro, Irlanda – 19,9%, Lituania – 19%, Spania – 18,3%, dar asta nu ne va face viața mai ușoară", spune Peiu.

Liderul senatorilor AUr spune că această creștere a prețurilor producției industriale se mai numește și inflație industrială, adică „inflația la poarta fabricii”.

"Aceasta este inflația care, în următoarele 3-6 luni, se propagă în toată economia și determină inflația propriu-zisă, adică creșterea prețurilor de consum.

Cu alte cuvinte, dacă pe septembrie avem o inflație industrială de 14,9%, în perioada decembrie-martie vom avea o creștere a ratei anualizate a inflației de peste 10%, cu siguranță. De ce? Pentru că prețurile produselor industriale (în primul rând energia) reprezintă principalul element de cost al bunurilor și serviciilor care se consumă. Inclusiv în zona serviciilor, acolo unde salariile vor fi iarăși sub presiune de creștere pentru a compensa creșterea costului vieții.

Din inflația industrială de 11% din UE, cea mai mare contribuție o are inflația energetică (creșterea prețurilor la energie), de 30%!", a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

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