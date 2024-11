Porosenko vrea sa inlocuiasca limba rusa cu engleza in pasapoartele ucrainenilor

Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a propus ca limba rusa sa fie inlocuita cu limba engleza in pasapoartele ucrainenilor, in replica la o petitie online in care i se cerea ca documentele de identitate emise in Ucraina sa nu mai contina date in limba rusa, relateaza joi agentia de presa Unian.

"Avand in vedere pozitia patriotica a semnatarilor, precum si dorinta societatii ucrainene de a se integra in Uniunea Europeana, consider necesar ca informatiile din pasaportul ucrainenilor sa fie dublate nu in limba rusa (ca pana acum), ci in limba engleza", a declarat presedintele Porosenko, adaugand ca a cerut guvernului sa ia in calcul aceasta propunere in vederea modificarii legislatiei in vigoare.

O petitie online de inlocuire a limbii ruse cu cea engleza in actele de identitate ale ucrainenilor a adunat 25.000 de semnaturi la 27 octombrie, potrivit Unian. Dupa ocuparea Crimeii in martie trecut de catre Moscova si ca urmare a conflictului din estul Ucrainei, multi ucraineni considera limba rusa drept "limba ocupantului rus", mai scrie agentia ucraineana de presa.

Abrogarea legii limbilor regionale de catre Rada Suprema (parlamentul unicameral ucrainean) dupa fuga ex-presedintelui Viktor Ianukovici in Rusia la sfarsitul lunii februarie 2014, chiar daca nu a fost promulgata de catre presedintele interimar de atunci, Oleksandr Turcinov, a fost folosita ca pretext de catre separatistii prorusi pentru escaladarea tensiunilor in estul rusofon al Ucrainei, ceea ce a degenerat pana la urma intr-un conflict armat.

In baza acestei legi care a fost votata in 2012, limba minoritatii care depaseste 10% intr-o regiune poate fi folosita in administratia din zona respectiva.

