Rusia vrea să mute și mai multe bani obținuți din petrol în fondul de rezervă al țării. Mișcarea surprinzătoare a Moscovei, care simte presiunile occidentale

Ministerul Finanțelor din Rusia a anunțat joi o nouă măsură care, potrivit acestuia, are ca scop protejarea bugetului de stat de fluctuațiile prețului petrolului și de sancțiunile occidentale care vizează exporturile de energie din Rusia, informează Reuters.

În cadrul noii inițiative, care urmează să fie implementată anul viitor, guvernul va reduce prețul de referință al petrolului peste care veniturile din petrol sunt transferate în fondul de rezervă fiscală, pentru a se asigura că fondul este suficient alimentat.

„Pentru a spori reziliența finanțelor noastre, propunem o reducere a dependenței de diverse constrângeri, fie ele legate de preț sau de volum, în ceea ce privește consolidarea bugetului din veniturile din petrol și gaze”, a declarat ministrul finanțelor Anton Siluanov la un forum public.

Noua măsură este o victorie pentru Siluanov, care a încercat să restabilească mecanismul numit „regula bugetară” după ce acesta fusese abandonat după începerea războiului în Ucraina, deși, potrivit presei ruse, el a insistat pentru o reducere mai mare.

Dacă regula nu este aplicată, veniturile suplimentare din energie sunt utilizate pentru a acoperi cheltuielile curente, ceea ce face bugetul mai vulnerabil atunci când prețul petrolului scade.

Siluanov a declarat că prețul de referință va fi redus cu 1 dolar în fiecare an, pentru a ajunge la 55 de dolari pe baril în 2030. Prețul de referință este în prezent de 60 de dolari pe baril.

Proiectul de buget urmează să fie prezentat parlamentului pe 29 septembrie.

Fondul de rezervă fiscală, care poate fi utilizat pentru acoperirea deficitului bugetar, dispune în prezent de aproximativ 4 trilioane de ruble (48,25 miliarde de dolari). Anul acesta, guvernul intenționează să utilizeze fondul în valoare de 447 miliarde de ruble (5,39 miliarde de dolari) pentru a acoperi o parte din deficitul bugetar, care se preconizează că va depăși 1,7% din PIB.

Siluanov a declarat că noua măsură va contribui la reducerea ponderii veniturilor din energie în bugetul de stat de la 25% în primele opt luni ale anului 2025 la 22%.

