Autor: Daniel Groza
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 09:28
Două țări europene refuză cererea lui Donald Trump de a nu mai cumpăra petrolul Rusiei. "Trebuie să avem condițiile potrivite, altfel riscăm să ne afectăm grav industria și economia"
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut ca Europa să nu mai cumpere petrolul Rusiei FOTO Hepta

Slovacia și Ungaria anunță că nu vor da curs solicitării președintelui american Donald Trump de a opri importurile de petrol și gaze rusești, subliniind că tranziția către surse alternative trebuie să fie susținută de infrastructură adecvată.

Oficialii de la Bratislava și Budapesta avertizează că o întrerupere abruptă a aprovizionării ar pune în pericol industria și economia lor, reafirmând dependența strategică de energia rusească până la implementarea unor rute sigure și suficiente de diversificare.

"Înainte de a ne putea angaja în totalitate, trebuie să avem condițiile potrivite, altfel riscăm să ne afectăm grav industria și economia", a declarat miercuri ministrul slovac al Economiei, Denisa Sakova, conform Digi 24.ro. Aceasta a spus că, mai întâi, trebuie să existe o infrastructură suficientă pentru a susține rute alternative.

La rândul său, Gergely Gulyas, șeful de Cabinet al premierului ungar Viktor Orbán, a reiterat că țara sa va respinge inițiativele UE care amenință securitatea aprovizionării cu energie a Ungariei.

Sakova a precizat că a exprimat în mod clar poziția Slovaciei în timpul discuțiilor care au avut loc zilele trecute la Viena cu secretarul american al Energiei, Chris Wright. Ea a spus că oficialul american și-a exprimat înțelegerea, recunoscând în același timp că SUA trebuie să stimuleze proiectele energetice din Europa.

Solicitarea lui Trump

La sfârșitul săptămânii trecute, Trump a declarat că este pregătit să adopte sancțiuni "importante" asupra petrolului rusesc dacă țările europene fac același lucru. Guvernul de la Bratislava este pregătit să oprească legăturile sale energetice cu Rusia, dacă va beneficia de o infrastructură suficientă pentru a transporta cantitățile de energie de care are nevoie, a spus Sakova.

"Dacă avem o rută alternativă și capacitatea de transport este suficientă, Slovacia nu are nicio problemă în a se diversifica", a spus ministrul slovac. O întrerupere completă a aprovizionării cu Rusia ar reprezenta un risc, a subliniat însă Sakova, deoarece Slovacia se află chiar la capătul rutelor alternative de aprovizionare care vin din Occident.

Slovacia și Ungaria, națiuni fără ieșire la mare care se învecinează cu Ucraina, au depins din punct de vedere istoric de petrolul și gazele rusești. După invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, ambele au lansat mai multe inițiative de diversificare.

Slovacia importă aproximativ o treime din necesarul său de petrol din surse non-rusești prin conducta Adria, care traversează Balcanii și Ungaria, și totodată a încheiat o serie de contracte flexibile cu furnizorii occidentali de gaze. Totuși, oficialii din jurul prim-ministrului slovac Robert Fico, care și-a menținut legăturile cu Kremlinul și a vizitat Moscova, consideră că livrările rusești sunt importante din punct de vedere strategic.

La rândul său, Ungaria consideră că sancțiunile UE împotriva Rusiei sunt ineficiente și va continua să blocheze măsurile care îi amenință livrările, a declarat Gulyas la o conferință de presă de la Budapesta. "Când acest lucru contravine intereselor Ungariei, cum ar fi în cazul achizițiilor de energie, atunci ne vom opune prin veto", a spus Gulyas.

