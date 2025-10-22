Presa franceză leagă explozia de la rafinăria Petrotel-Lukoil de un incident similar din Ungaria, la doar câteva ore. Ambele au legături cu Rusia

Incendiu la o mare rafinărie din Ungaria la câteva ore după explozia de la Petrolel-Lukoil FOTO Facebook /Rafinaria Petrotel-Lukoil

Două rafinării europene importante au fost afectate de incidente cu potențial dezastruos luni, 20 octombrie, scrie „Le Figaro”. Cotidianul notează că ambele rafinării, cea de la Ploieşti, Petrotel-Lukoil, și cea de la Százhalombatta, la sud de Budapesta, în Ungaria, au legături de Rusia.

După explozia de la rafinăria Petrotel-Lukoil, aflată în revizie, a avut loc la doar câteva ore un incendiu la rafinăria din Ungaria. Pompierii maghiari au stins rapid incendiul de la prima rafinărie şi nu au fost raportate victime.

Explozia din a doua rafinărie a rănit grav un muncitor la picior şi la cap. Acesta a fost transportat la o unitate de terapie intensivă.

Cele două structuri, care se numără printre cele mai mari din cele două ţări, au un punct comun: ambele sunt legate într-un fel sau altul de Rusia.

Rafinăria din Százhalombatta, singura mare instalaţie de prelucrare a ţiţeiului din Ungaria, rafinează în principal petrol provenit din Rusia. Este o raritate în Uniunea Europeană, unde majoritatea ţărilor au decis să reducă importurile de petrol şi gaze ruseşti după invazia Ucrainei, scrie Le Figaro.

În ceea ce priveşte rafinăria Petrotel-Lukoil, aceasta este o filială a grupului Lukoil, una dintre cele mai mari companii de petrol şi gaze din Rusia, adaugă publicaţia franceză.

Ce a cauzat incidentele de la rafinării

În timp ce restul Europei renunţă treptat la energia rusă, Ungaria şi-a menţinut, ba chiar a crescut importurile de petrol şi gaze ruseşti, insistând asupra faptului că nu există nicio alternativă viabilă. În ceea ce priveşte România, aceasta găzduieşte în continuare companii ruseşti pe teritoriul său, cum ar fi rafinăria Petrotel-Lukoil, dar şi o filială a grupului Lukoil specializată în distribuţia cu amănuntul a combustibililor, explică Le Figaro.

În fiecare ţară este în curs o anchetă. Autorităţile nu au exclus ipoteza unui act deliberat, la fel ca şi cea a unei simple erori umane sau a unei defecţiuni tehnice.

Aceste incidente aproape simultane au avut loc a doua zi după semnarea unui acord între miniştrii energiei din Uniunea Europeană privind interzicerea totală a importurilor de gaz rusesc până la 1 ianuarie 2028. Măsura trebuie încă negociată cu Parlamentul European.

Aproape 20% din gazul achiziţionat de Europa este încă rusesc în prezent. Două ţări din UE se disting însă: Ungaria şi Slovacia, ale căror guverne ezită să întoarcă spatele Rusiei şi care au obţinut o derogare pentru a continua să se aprovizioneze cu energie rusească, notează Le Figaro.

Explicațiile Petrotel-Lukoil despre explozia de la Ploiești

Într-un comunicat dat publicităţii marţi dimineaţă, reprezentanţii rafinăriei Petrotel-Lukoil din Ploieşti arată că „incidentul” produs luni pe platforma rafinăriei a avut loc în timpul lucrărilor efectuate de angajaţii societăţii contractante Felbermayer S.R.L.

„Evenimentul a constat într-o explozie locală în sistemul industrial de canalizare, care a dus la aruncarea capacului unui canal. În urma incidentului, un angajat al firmei contractante a fost rănit. Acesta a fost transportat de urgenţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Prahova, fiind conştient şi în stare stabilă, pentru examinare şi asistenţă medicală de specialitate. Echipele de intervenţie şi responsabilii de siguranţă din cadrul rafinăriei au acţionat imediat, fiind luate măsuri pentru prevenirea oricărei situaţii similare şi pentru investigarea cauzelor incidentului”, se arată într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a rafinăriei.

Conform sursei, starea muncitorului rănit era stabilă, acesta fiind în afara oricărui pericol.

În documentul citat, reprezentanţii unităţii industriale susţin de asemenea că potrivit „datelor preliminare, nu s-au înregistrat daune asupra mediului şi nici impact asupra instalaţiilor tehnologice sau activităţii rafinăriei”.

În această perioadă, rafinăria Petrotel-Lukoil se află în revizie capitală. Lucrările au început la 17 octombrie, iar revizia, care presupune oprirea integrală a rafinăriei, durează până la finalul lunii noiembrie. Poliţia anunţă a deschis anchetă în urma evenimentului.

