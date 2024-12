UPDATE Două petroliere rusești s-au rupt în două, în strâmtoarea Kerci. Operațiunea de salvare a oamenilor de la bord, îngreunată de condițiile meteo VIDEO

UPDATE Două petroliere rusești – Volgoneft 212 și Volgoneft 239 – s-au rupt în două și au început să se scufunde în Strâmtoarea Kerci, duminică dimineață, 15 decembrie, în apropierea unei zone de tranzit maritim crucială.

La bordul navei Volgoneft 212 se află 13 membri ai echipajului și aproximativ 4.300 de tone de păcură, care au început să se verse în apă, creând o pată uriașă de petrol pe mare.

Ulterior, s-a confirmat că și al doilea petrolier, Volgoneft 239, a fost afectat de valuri puternice și s-a scufundat, iar carena sa s-a rupt în două părți, la fel ca în cazul celuilalt petrolier. Ambele nave, transformate în anii 1990 din petroliere în nave fluvialo-marine, sunt expuse unor riscuri constante, iar acest accident subliniază o problemă mai veche legată de securitatea acestor tipuri de nave. Conform datelor, 1.097 de marinari care au lucrat pe astfel de nave „artizanale” au murit în ultimele trei decenii.

Între timp, echipele de salvatori, ajutate de remorchere, încearcă să scoată marinarii din apă, în timp ce un elicopter Mi-8 al Ministerului rus pentru Situații de Urgență a fost trimis pentru a interveni rapid. O mare pată de petrol a apărut deja pe suprafața mării, iar echipajele de salvare sunt mobilizate pentru a preveni o catastrofă ecologică majoră.

Știrea inițială:

Un petrolier rusesc, la bordul căruia se află 13 persoane, este în pericol în Strâmtoarea Kerci, relatează duminică, 15 decembrie, agenția TASS, care citează serviciile de urgență.

Potrivit sursei citate, petrolierul Volgoneft 212, încărcat cu păcură, a fost surprins de o furtună puternică.

Incidentul a avut loc la 8 kilometri de coastă.

”În condiții de furtună, partea din prova a petrolierului a fost ruptă, echipajul de 13 persoane se află în partea din pupa”, a declarat un oficial rus pentru agenția de presă.

Acesta a adăugat că, pentru moment, nu există informații despre posibile victime sau despre o posibilă deversare de păcură.

Russian tanker Volgoneft 212 has encountered a disaster near the Kerch Strait, breaking in half. There are 13 crew members aboard. Reports indicate the tanker is carrying approximately 4,300 tons of fuel oil. pic.twitter.com/j9SzDgtvvo