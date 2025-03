Un petrolier și o navă de marfă s-au ciocnit în largul coastei de nord-est a Angliei. O operaţiune de salvare este în desfășurare FOTO/VIDEO

Un petrolier şi o navă de marfă au intrat în coliziune în largul coastei de nord-est a Angliei, a anunţat luni, 10 martie, Agenţia Maritimă şi pentru Paza de Coastă, relatează presa britanică.

Potrivit BBC, petrolierul implicat în coliziune era în flăcări.

Search & Rescue helicopters attending Oil tanker MV Stena Immaculate on fire after being struck by container ship MV Solong while at anchor off the Humber Estuary this… pic.twitter.com/gO0m68LPny

Alarma pentru incident a fost dată la 09.48 GMT (11.48, ora României).

Breaking: The United Kingdom Coastguard said on Monday that it was responding to "reports of a collision between a tanker and a cargo ship" in the North Sea off the northeast coast of England! The cargo ship and the oil tanker caught fire. pic.twitter.com/E1ZKGb2fh1