Ucraina şi-a asumat responsabilitatea pentru atacul cu dronă asupra unui petrolier rusesc în strâmtoarea Kerci, potrivit unei surse a serviciilor de securitate, scrie The Guardian.

„În cursul nopţii, SBU (Serviciul ucrainean de securitate) a aruncat în aer 'SIG', un petrolier mare al Federaţiei Ruse care transporta combustibil pentru trupele ruse”, a declarat sursa pentru Agenţia France-Presse.

Aceasta a precizat că operaţiunea, care a implicat o dronă navală şi explozibili, a fost efectuată împreună cu marina ucraineană în apele teritoriale ale ţării.

Sursa a descris nava vizată ca fiind „unul dintre cele mai puternice petroliere ale Federaţiei Ruse”. „Era bine încărcat cu combustibil, astfel încât „focurile de artificii” au putut fi văzute de la distanţă”, au precizat aceştia.

