Tragedia petrolierului „Independența”, cea mai mare navă construită vreodată în România. Comuniștii au ascuns catastrofa soldată cu 43 de morți FOTO VIDEO

Nava „Independența” a fost cel mai mare supertanc petrolier românesc, construit în anul 1977 la Șantierul Naval Constanța. După doar doi ani, „Titanicul” românesc avea să fie distrus în ceea ce a fost cea mai mare tragedie maritimă din istoria României.

Cu o capacitate de încărcare de 150.000 tdw, Independența a fost primul petrolier din această serie și clasă și era cea mai mare navă construită vreodată în România, fiind considerată nava-amiral a flotei comerciale românești, un ”Titanic” al flotei românești.

Valoarea construcţiei a fost de circa 40,6 milioane dolari SUA. Nava a fost denumită „Independenţa“ în cinstea aniversării a 100 de ani de la dobândirea Independenţei de Stat a României.

Independența, în șantierul de la Constanța FOTO marinarii.ro

Având o înălţime de 42 de metri - egală cu a unui bloc de 15 etaje - şi o lungime de 304 metri, petrolierul era înzestrat cu motoare capabile să-i asigure o viteză de deplasare de 16 noduri (cu încărcătură), cu instalaţii complexe, cu aparatură ultramodernă de navigaţie pentru vremurile sale și cu agregate care asigurau şi supravegheau automat încărcarea sau descărcarea în maximum 18 ore.

Începutul incendiului de pe Independența FOTO Haluk Özözlü/sihirlitur.com

Ceremonialul de botez al navei a avut loc pe data de 27 mai 1977, în prezența lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu. Evenimentul a fost marcat de la început de un eșec, pentru că sticla de șampanie lansată de Elena Ceaușescu nu s-a spart, ci doar a lovit bordajul navei. Incidentul a fost considerat un semn rău și chiar un blestem.

În dimineața zilei de 15 noiembrie 1979, în timp ce revenea din al 19-lea voiaj, Independența se afla în Marea Marmara pentru a tranzita Bosforul spre Marea Neagră. La ora 04:35 (ora locală), petrolierul românesc a fost lovit în dreptul tancurilor 3-4 babord, de nava grecească Evriali. Abordajul a provocat spargerea tancurilor de marfă ale petrolierului și deversarea unei mari cantități de țiței în mare.

FOTO Haluk Özözlü/sihirlitur.com

Din cauza scânteilor produse s-au declanșat puternice explozii, care au făcut ca nava să ia foc și să eșueze arzând. Din echipajul de 45 de marinari, au murit 42, dintre care 11 au fost dați dispăruți. Numai trei marinari au reușit să se salveze. Incendiul a durat 29 de zile, fiind stins în dimineața zilei de 14 decembrie 1979. În România, catastrofa a fost ținută sub tăcere de către autoritățile comuniste.

”Am luat-o pe coridoare. Erau ziduri de flăcări. Peste tot erau cioburi. După deflagraţie numai auzeam nimic. Am înotat în mare viteză. Îmi rupsesem mâna, iar apoi am simţit că nu mai pot, dar am mers mai departe. La un moment dat, lângă mine a apărut o barcă trimisă de autorităţile portuare. Aşa am fost salvat”, avea să declare, ulterior, Sorin Mihăilescu, mecanic-șef, unul dintre cei trei supraviețuitori.

Vinovat de producerea accidentului a fost comandantul grec al cargoului Evriali, Alekos Adamopulos, care a fost condamnat la 20 de luni de închisoare. Perioada de detenție rămasă de executat a fost transformată în cauțiune de numai 850 dolari. Din cauza stării grave în care se afla, petrolierul Independența nu a mai putut fi recuperat pentru reparații.