Petrolier rusesc lovit de drone ucrainene în zona care leagă Crimeea de Rusia. Atacul a întrerupt temporar traficul pe podul Kerci VIDEO

Un petrolier rusesc a fost lovit de drone ucrainene în strâmtoarea Kerci, a anunţat presa rusă, citată de The Guardian.

Petrolierul a fost avariat în urma atacului, iar două remorchere se aflau la faţa locului pentru a-i acorda asistenţă, a anunţat agenţia de ştiri de stat Tass, citând Centrul de salvare maritimă. Atacul semnalat a întrerupt pentru scurt timp traficul pe podul Kerci, punct strategic care leagă Crimeea ocupată de Rusia de Rusia continentală.

Explozii au fost auzite în apropierea podului sâmbătă devreme, au declarat oficiali ruşi, adăugând că exploziile au fost legate de atacul asupra petrolierului. Nu s-a scurs combustibil de pe navă, care avea 11 persoane la bord, a precizat Tass.

Ucraina, care rareori comentează atacurile asupra unor obiective ruseşti, nu a făcut nicio declaraţie oficială cu privire la acest incident.

The Ukrainian Defense Ministry already released the video of the USV showing the assault against Russian oil tanker “Sig”.

There is literally nothing what Russia can do in order to prevent those military targets from being hit. There are currently dozens of oil tankers in the… pic.twitter.com/VEu2dtdupv