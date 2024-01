Petrolier britanic atacat de rebelii Houthi în Golful Aden. Nava comercială a fost atinsă ”din plin și a luat foc”

Rebelii houthi din Yemen au afirmat vineri că au atacat un petrolier britanic în Golful Aden, relatează AFP şi Reuters.

Rebelii precizează într-un comunicat că au lansat "rachete asupra petrolierului britanic Marlin Luanda", adăugând că acesta a fost "atins în plin şi a luat foc".

Societatea particulară de asigurări maritime Ambrey a raportat mai devreme că o navă comercială a fost atacată în aceeaşi zonă, la bordul ei fiind semnalat un incendiu. Societatea nu a precizat despre ce navă este vorba, menţionând doar că echipajul nu a avut de suferit.

