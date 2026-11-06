Putin a fost păcălit cu acordul cu Trump privind motorina rusească: Petrolierele nu mai ajung în SUA, și-au schimbat cursul

Controversata strategie a lui Donald Trump de a importa motorină rusească în SUA înainte de alegerile de la jumătatea mandatului pare să se destrame, iar Vladimir Putin a fost păcălit, crezând că Moscova va relansa relațiile cu America. Două dintre primele petroliere cu combustibil rusesc destinate inițial SUA au deviat brusc de la curs, ca un eșec față de strategia Casei Albe de a reduce prețurile la combustibil și de a consolida sprijinul politic.

Aparenta deviere a venit pe măsură ce situația aprovizionării cu motorină s-a deteriorat și mai mult în SUA, noile date arătând că stocurile scad sub 100 de milioane de barili pentru prima dată în peste două decenii, potrivit Financial Times.

Reducerea ofertei amenință să afecteze și mai mult un combustibil care servește drept forță vitală a economiei americane. Trump a ajuns la un acord cu președintele rus Vladimir Putin în săptămânile dinaintea alegerilor din SUA pentru a achiziționa încărcături de motorină și a le importa în SUA, într-un efort de a reduce prețurile și de a consolida sprijinul politic. Efortul a părut să-i ajute puțin pe republicani, când candidații democrați au câștigat marți într-o mare majoritate în toată țara pentru a prelua controlul ambelor camere ale Congresului.

Ads

Talisman, un petrolier rusesc vechi de 20 de ani, aflat sub sancțiunile SUA, Regatul Unit și UE, și petrolierul Leruo, deținut de Hong Kong și arborând pavilion Sierra Leone, care este sancționat de Regatul Unit, UE și Canada, nu mai menționează coasta atlantică a SUA ca destinație.

Luni, Leruo și-a schimbat semnalul în „Brazilia”, în timp ce Talisman s-a îndepărtat de Oceanul Atlantic și s-a îndreptat spre Marea Mediterană, unde se află în prezent în largul coastei Algeriei. Acesta semnalizează „pentru comenzi”, ceea ce sugerează că încărcătura nu are încă un cumpărător sau un port de destinație confirmat.

Un al treilea petrolier încărcat cu motorină rusească - petrolierul deținut de Grecia, numit Agioi Fanendes - pare să-și continue călătoria spre SUA, dar semnalizează, de asemenea, că este „pentru comenzi”.

Nu e ușor să reintegrezi Rusia în economia mondială

Proprietarul său, Eastern Mediterranean Maritime, a declarat anterior pentru sursa citată că este valabilă „procedura pentru comenzi, deoarece portul de descărcare nu este încă confirmată”.

Ads

Beast, un petrolier sancționat deținut de Seychelles, care a încărcat în portul rusesc Primorsk pe 27 octombrie, a pornit și el spre SUA și are codul „Atlantic”, o indicație că are ca destinație coasta atlantică a SUA. Niciunul dintre proprietarii petrolierelor sancționate nu a putut fi contactat pentru comentarii.

Acordul dintre Trump și Putin i-a înfuriat pe membrii democrați și unii republicani ai Congresului, care au spus că acordul ar putea fi ilegal și i-au cerut să îl anuleze. Săptămâna aceasta, guvernatorul statului New Jersey, Mikie Sherrill, a scris operatorilor portuari și terminalelor din statul său, care servește drept punct de livrare pentru mărfurile care sosesc în portul New York, avertizându-i să respingă orice petrolier care transportă motorină rusească, altfel riscând sancțiuni dure.

„Două dintre cele trei încărcături de motorină rusească care se îndreptau spre SUA au fost acum deviate către alte destinații”, a declarat Matt Smith, analist la Kpler. „Cel de-al treilea, Agioi Fanendes, urmează să sosească la New York în acest weekend. Cu toate acestea, având în vedere ezitarea aparentă a cumpărătorilor americani - din cauza unor probleme de reglementare, legislativă și de sancțiuni - nu ar fi prea surprinzător ca și acest petrolier să devieze din traseul spre SUA.”

Ads

Jacob Meldgaard, director executiv al companiei de petroliere TORM, a declarat că puținele încărcături încărcate până acum - și aparenta lor deviere - arată că „chiar înainte ca Congresul să fie democrat, se pare că nu este atât de ușor să reintegrezi Rusia în economia generală. Nici măcar atunci când ai o administrație care încearcă să facă acest lucru”.

Livrarea de motorină a scăzut brusc ca urmare a pierderii capacității globale de rafinare legată de războaiele din Iran și Ucraina. Prețurile futures pentru motorină au crescut cu peste 60% de când Trump a lansat războiul din Iran. Prețurile motorinei la pompă sunt de 6,27 dolari pe galon (1 galon = 3,785 litri), aproape de recordul din septembrie.

Ads