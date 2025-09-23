Anunț oficial din partea Petrolului: clubul a ales antrenorul care are misiunea să salveze echipa de la retrogradare

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 11:48
Eugen Neagoe FOTO News.ro

Echipa de fotbal Petrolul Ploiești a anunțat, marți, pe pagina oficială de Facebook, că a ajuns la un acord cu tehnicianul Eugen Neagoe pentru preluarea conducerii tehnice a formației prahovene după despărțirea de Liviu Ciobotariu.

'FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu Eugen Neagoe, cel care va prelua conducerea tehnică a echipei noastre. Experimentatul tehnician a semnat un angajament valabil până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire în situația în care FC Petrolul Ploiești își va păstra locul în primul eșalon', au transmis reprezentanții echipei Petrolul Ploiești.

Eugen Neagoe (58 de ani) are în spate peste două decenii de antrenorat, începutu-și cariera la echipa la care s-a consacrat și ca jucător, Universitatea Craiova. Le-a pregătit, mai apoi, pe Pandurii Tg. Jiu, FC Drobeta Tr. Severin, ASIL Lysi (Cipru), Aris Limassol (Cipru), Nea Salamis (Cipru), ACSM Politehnica Iași, Sepsi OSK Sf. Gheorghe, Dinamo București, FC Hermannstadt, Astra Giurgiu, Universitatea Cluj, Universitatea Craiova, FC Argeș și Gloria Buzău, iar în perioada 2011-2014 a făcut parte din stafful lui Victor Pițurcă, la echipa națională a României.

Noul antrenor principal al echipei prahovene va fi secondat de către Gheorghe Carmel Bărbulescu, Valentin Bădoi, Cătălin Grigore, Laurențiu Marinescu și George Manea, și va debuta, sâmbătă, pe banca Petrolului, în meciul cu Rapid București, ce se va disputa pe stadionul Ilie Oană, de la ora 20.30.

Neagoe îl înlocuiește astfel în funcție pe Liviu Ciobotariu, care a reziliat contractul cu Petrolul după meciul pierdut cu Dinamo, scor 0-3, la Ploiești, în etapa a 9-a a Superligii.

După 10 etape, Petrolul Ploiești ocupă poziția a 14-a în clasamentul Superligii, cu doar 6 puncte, 3 mai multe decât ultima clasată, Metaloglobus.

