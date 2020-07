Cinci jucatori ai echipei FC Petrolul, testati pozitiv cu noul coronavirus. Meciul UTA - FC Petrolul a fost amanat

"Testele au fost facute la un laborator acreditat. E o ancheta mai complexa, fiindca trebuie sa indentificam contactii nu doar din lot, ci si la nivel de club si familii. Vineri, probabil, vom avea tabloul concret. Cert este ca cei cinci jucatori vor fi internati la Spitalul din Campina, iar restul lotului intra in izolare pentru 14 zile.La testele anterioare au iesit cu totii negativ, prin urmare cineva din club a adus virusul recent in grup. Din pacate, toata lumea s-a relaxat si ajungem la astfel de situatii complicate", a declarat Bogdan Nica, seful DSP Prahova, pentru sursa citata.Petrolul urma sa joace sambata, de la ora 17.00, la Arad, cu UTA, in prima etapa a play-off-ului Ligii a II-a, dar intalnirea a fost amanata.Play-off-ul incepe vineri, la ora 17.00, cu partida Turris-Oltul Turnu Magurele - Campionii FC Arges.