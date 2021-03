Scandal la o grupare din Liga 2 intre un capitan si antrenor: Mi s-a parut ca a facut echipa ca sa pierdem. Nu suntem rate la Gradina Zoologica"

Fotbalistul oltean il arata cu degetul pe tehnicianul pentru rezultatul dezastruos contra prahovenilor."Am fost gasit tap ispasitor cu Petrolul, pentru ca nu macan in teren. Pai, nu suntem la Gradina Zoologica, ca sa fie rate pe margine care sa macane. M-a pus pe mine capitan si a zis ca eu trebuia sa vorbesc pe teren. El nu isi asuma nimic!Sa se uite ca a facut echipa stramb! Nu poti sa ma bagi pe mine, fundas stanga, ca fundas central! Si fundasul stanga e fundas dreapta, fundasul dreapta nu e fundas dreapta. Mi s-a parut ca a facut echipa ca sa pierdem! Asa cred eu", a spus Grecu la Radio Accent.Pandurii Targu Jiu este inntr-o situatie critica. In insolventa, echipa gorjeana este cu un pas in Liga 3, iar fotbalistii nu si-au mai primit salariile de ceva timp.CITESTE SI: