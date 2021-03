Primele declaratii de la Petrolul Ploiesti legate de scandalul de coruptie in care un oficial al clubului ar fi incercat sa mituiasca un arbitru

"Ca urmare a informatiilor aparute in presa cu privire la faptul ca Directia Generala Anticoruptie a initiat o investigatie pentru presupuse fapte penale ale unui reprezentant al clubului nostru, dorim sa precizam urmatoarele: FC Petrolul Ploiesti nu are calitate procesuala in nicio cauza penala si intelege respectarea caracterului nepublic a actiunii demarate de autoritatile romane. Clubul trateaza cu maxima seriozitate aceasta situatie si va depune toate eforturile pentru aflarea adevarului", este comunicatul FC Petrolul.Totul despre scandalul de coruptieGsp.ro a notat, sambata, ca un oficial din Liga 2 a incercat sa mituiasca un arbitru inaintea unui meci si ca persoana in cauza ar fi Mihai Dogaru, manager general al Veolia si membru in CA al FC Petrolul. El ar fi promis 5.000 de euro arbitrului care ar fi trebuit sa conduca meciul dintre CS Mioveni si Aerostar Bacau.Digisport.ro scrie ca oficialul gruparii prahovene ar fi fost prins in flagrant de procurori.CITESTE SI: