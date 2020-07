Sase angajati ai clubului Petrolul Ploiesti, testati pozitiv la COVID-19; meciul cu UTA amanat de FRF

"Sase persoane din cadrul clubului Petrolul Ploiesti au fost depistate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Departamentul de competitii al Federatiei Romane de Fotbal a amanat meciul ploiestenilor programat initial sambata, 4 iulie. Avand in vedere discutiile avute cu reprezentantii celor 6 formatii implicate in play-off-ul Ligii 2, in cadrul ultimei videoconferinte, pentru a stabili modul de actiune pe mai multe scenarii posibile, partida UTA Arad - FC Petrolul Ploiesti, programata sambata, 4 iulie, la Arad, a fost amanata. Meciul va fi reprogramat in prima data disponibila", informeaza site-ul oficial al FRF De asemenea, Federatia Romana de Fotbal precizeaza ca partidele amanate, in cazul in care vor exista mai multe, vor fi reprogramate in ordinea amanarii acestora si utilizand toate datele disponibile din calendarul competitional.Directia de Sanatate Publica Prahova a demarat o ancheta epidemiologica la clubul din Ploiesti.In urma testelor pozitive de la Petrolul Ploiesti, numarul cazurilor de COVID-19 din fotbalul romanesc se ridica la 12. De la reluarea Ligii I, au fost confirmate 3 cazuri de infectare cu COVID-19, unul la un angajat al clubului Dinamo si trei la FC Botosani, medicul echipei si doi jucatori (unul capitanul Jonathan Rodriguez), ceea ce a dus la suspendarea meciurilor celor doua formatii si deschiderea unor anchete epidemiologice de catre Directiile de Sanatate Publica. De asemenea, la 24 iunie, doi fotbalistii ai echipei din Liga a II-a Concordia Chiajna, Andrei Marc (27 ani) si Ionut Biceanu (26 ani), au fost testati pozitiv.Echipa de fotbal Petrolul Ploiesti trebuia sa intalneasca, sambata, de la ora 17:00, in deplasare, formatia UTA Arad, intr-o partida contand pentru prima etapa a play-off-ului de promovare a Ligii a II-a.Conform deciziei Comitetului de Urgenta al FRF din 14 mai 2020, care a fost validata in cadrul sedintei Comitetului Executiv din 27 mai 2020, sezonul 2019-2020 al Ligii a II-a se va incheia cu un play-off de promovare intre ocupantele primelor sase locuri ale clasamentului la momentul intreruperii cauzate de pandemia COVID-19.Echipele participante intra in play-off-ul care se va disputa in 5 etape (o singura mansa) cu jumatate din punctele acumulate pana la data de 16 martie 2020. Punctajul cu care cele sase formatii vor intra in play-off este urmatorul: UTA Arad - 25 de puncte; CS Mioveni - 20 de puncte; Turris Oltul Turnu Magurele - 20 de puncte; FC Arges - 19 puncte; Petrolul Ploiesti - 19 puncte; FC Rapid - 19 puncte.Formatiile clasate pe primele doua locuri la finalul play-off-ului vor promova direct in Liga I, in timp ce echipa de pe pozitia a treia va disputa cu joc de baraj in dubla mansa cu locul 6 din play-out-ul Ligii I. Meciurile de baraj se vor disputa pe 5 si 9 august 2020.