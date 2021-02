Dosar penal in cazul fotbalistului de la nationala batut in plina strada. Ce au descoperit politistii

"La data de 20 februarie a.c., in jurul orei 19.30, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca un tanar in varsta de 18 ani ar fi fost agresat de catre o persoana cunoscuta, in timp se afla in fata unei case de pariuri, pe strada Aleea Stanisoarei din Ploiesti.In urma cercetarilor efectuate, politistii au identificat persoana banuita de comiterea faptei, respectiv un ploiestean in varsta de 15 ani, stabilindu-se totodata ca cei doi ar fi avut anterior, un conflict verbal, in incinta casei de pariuri sportive", a transmis, miercuri, politia judeteana Prahova.La locul incidentului a fost chemat un echipaj al ambulantei care a acordat ingrijiri medicale tanarului batut, acesta a fost dus la spital, insa nu a ramas internat.Surse locale sustin ca tanarul agresat este fotbalistul Mihai Constantinescu, unul dintre tinerii convocati in echipa Petrolului Ploiesti.De altfel, tanarul, lovit la cap, a jucat, marti, 75 de minute in partida cu Metaloglobus, castigat pe teren propriu de Petrolul Ploiesti cu 1-0.In urma conflictului a fost deshis un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente, cercetarile fiind continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti.CITESTE SI: