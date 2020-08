Viorel Moldovan este noul antrenor al echipei Petrolul Ploiesti

Moldovan a semnat un contract valabil pentru urmatoarele doua sezoane."Tentatia acestei provocari a fost mult, mult prea mare, si ideea in sine, aceea de a reusi o noua promovare, de aceasta data cu FC Petrolul, m-a motivat foarte mult si a stat la baza deciziei mele de a veni la Ploiesti. Stiu ca voi lucra la un club cu traditie, cu suporteri minunati, cu istorie, iar asta ma face sa fiu extrem de entuziasmat ca am ajuns la Petrolul! Pe aceasta cale, vreau sa le multumesc tuturor celor care au fost implicati in aducerea mea. Am vazut ca sunt dorit foarte mult, lucru care imi da si mai multa incredere si energie pentru a reusi ca, la finalul sezonului, sa urcam pe prima scena fotbalistica!", a declarat Viorel Moldovan.In ultimele doua sezoane, tehnicianul s-a aflat pe banca Chindiei Targoviste.Moldovan va incepe treaba la Petrolul de luni, iar din staful sau vor face parte Francisc Dican (antrenor secund) si Stelian Isac (preparator fizic).