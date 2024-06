Au semnat un contract pe trei ani cu mijlocaşul francez Tidiane Keita. E al patrulea transfer al echipei

Clubul de fotbal Petrolul Ploieşti a anunţat, pe site-ul său oficial, că a semnat un contract pe trei ani cu mijlocaşul francez Tidiane Keita (27 de ani).

Keita a sosit, luni seara, în cantonamentul de la Bolu şi va intra, de marţi, în programul de pregătire al ''lupilor''.

Tidiane Keita evoluează pe postul de mijlocaş central, iar întreaga carieră de până acum şi-a petrecut-o în fotbalul din Hexagon. Ultima dată prezent la USL Dunkerque, în eşalonul secund francez, formaţie pentru care a bifat 26 de prezenţe pe parcursul stagiunii precedente, Tidiane Keita a mai jucat pentru Toulouse B, US Albi, US Colomiers şi US Orleans.

Acesta este al patrulea transfer efectuat de Petrolul în această vară, după mijlocaşul Alexandru Mateiu (venit de la Universitatea Craiova), atacantul Alexandru Tudorie (UTA) şi fundaşul portughez Ricardinho (Petrolul Ploieşti).

