Petrolul Ploieşti a anunţat transferul lui Ricardinho

Clubul Petrolul Ploieşti a anunţat, miercuri, că a obţinut serviciile fotbalistului Ricardo José Veiga Varzim Miranda, cunoscut ca Ricardinho.

Fundaşul dreapta portughez a semnat un angajament valabil pentru următoarele două sezoane.

În vârstă de 30 de ani, Ricardinho are o experienţă bogată în fotbalul românesc, în condiţiile in care a evoluat, din 2018, pentru FC Voluntari, adunând, astfel, 179 de prezenţe şi 12 goluri marcate în Superliga! În plus, la capătul sezonului 2021-2022, Ricardinho a fost nominalizat de către Liga Profesionistă de Fotbal în primul “11” al campionatului.

Anterior sosirii in România, fotbalistul lusitan a jucat în ţara natală, pentru Gil Vicente şi Vilaverdense, având şi şase apariţii în prima ligă portugheză.

