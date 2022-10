A venit nota de plată pentru Petrolul. Incidente provocate de fani la meciurile cu FCSB și Craiova

Comisia de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a decis, în şedinţa sa de miercuri, să amendeze clubul Petrolul Ploieşti cu 22.500 de lei pentru incidentele provocate de suporteri la meciurile cu FCSB şi Universitatea Craiova.

Petrolul a fost sancţionat cu o amendă de 15.000 de lei pentru incidentele de la meciul cu FCSB: ''ACS Petrolul 52 vs. FC FCSB - Incidente - În temeiul art. 82.1 şi 3 a şi c, raportat la art. 83. 2. d din RD, se sancţionează clubul ACS Petrolul 52 cu penalitate sportivă de 15.000 lei''. Totodată, ''În temeiul art. 82.2 şi 3 a şi c, raportat la art. 83. 2. b din RD, se sancţionează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei''.

În altă speţă, clubul prahovean a fost sancţionat cu o amendă de 7.500 de lei: ''Universitatea Craiova vs. ACS Petrolul 52 - Incidente - În temeiul art. 82.2 şi 3 a şi c, raportat la art. 83. 2. b din RD, se sancţionează clubul ACS Petrolul 52 cu penalitate sportivă de 7.500 lei''.

Comisia l-a suspendat un joc pe atacantul Paul Arnold Garita (FC Argeş), eliminat la meciul cu FC Voluntari. Fotbalistul camerunez a fost amendat cu 740 de lei.

