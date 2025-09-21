Petrolul nu iese din criză. Ce s-a întâmplat în meciul cu Unirea Slobozia

Petrolul nu iese din criză. Ce s-a întâmplat în meciul cu Unirea Slobozia
Slobozia a câștigat cu Petrolul FOTO Facebook Superliga

Unirea Slobozia a învins-o pe Petrolul Ploiești cu scorul de 1-0 (0-0), duminică, pe teren propriu, la Clinceni, într-un meci din etapa a 10-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost reușit de camerunezul Christ Afalna (75), după ce portarul Raul Bălbărău a respins greșit șutul lui Andrei Dragu.

Astfel, Petrolul nu iese din criza care a dus la demiterea antrenorului Liviu Ciobotariu.

Unirea Slobozia: Gurău – Dorobanţu, I. Dinu, Antoche, A. Dragu – Vl. Pop (Coadă ’70), Hamdiji, Purece (Jeno ’63) – Afalna (Safronov ’84), R. Espinoza (Said ’63), P. Dulcea (Bărbuţ ’63).

Petrolul Ploieşti: Bălbărău – Ricardinho (Soares ’74), Papp, Roche, Sălceanu – Doukansy (Botogan ’73), Dongmo, Jyry (Chică-Roşă ‘79) – Ludewig (Tolea ’10, Ferreira ‘79), Doumtsios, G. Grozav.

Cartonaşe galbene: Pop ’40 / Papp ’43, Tolea ’61, Soares ‘90

Arbitri: Szabolcs Kovacs – Radu Adrian Ghinguleac, Adrian Vornicu – Vlad Baban

Arbitri VAR: Sorin Costreie, Bogdan Dumitrache

Observator: Nicolae Marodin

