Angajatii din Petrol-Energie anunta proteste fata de "abuzurile" companiei GSP Offshore, contractor al OMV Petrom. Societatea este controlata de Gabriel Comanescu

GSP Offshore este controlata de Gabriel Comanescu. Sindicatul sustine ca firma de foraj marin nu plateste salariile la timp, are o intarziere de 6 luni la plata tichetelor de masa si nu a platit orele suplimentare si primele de performanta."Federatia Sindicatelor Libere si Independente Petrol-Energie (FSLI Petrol-Energie) continua sustinerea fata de membrii sai ale caror drepturi sunt incalcate constant si flagrant in ultimul an de catre contractorul OMV Petrom, Grup Servicii Petroliere Offshore (GSP Offshore), si va organiza proteste de strada, in perioada imediat urmatoare, in cazul in care situatia drepturilor salariatilor nu va fi urgent remediata. Aceste pichetari sunt un nou pas pe care FSLI Petrol-Energie il face ca urmare a indiferentei GSP Offshore si chiar a OMV Petrom, in calitatea sa de cedent, aratata fata de disfunctionalitatile raportate in mod repetat, precum achitarea cu intarziere a veniturilor datorate, amanarea platii tichetelor de masa pe o perioada de aproape 6 luni, neplata orelor suplimentare si a altor sume de bani datorate si a primelor de performanta", se precizeaza intr-un comunicat al FSLI remis marti.Potrivit sursei citate, programul de pichetari saptamanale constituie o continuare a actiunilor initiate de Sindicatul National Petrom, membru FSLI Petrol-Energie precum notificarea angajatorului, incercarea de a rezolva situatia pe cale amiabila in intalnire comuna propusa de sindicat, formularea mai multor adrese catre Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta, care a intreprins controale si verificari si a dispus aplicarea unor sanctiuni contraventionale, si chiar inregistrarea de cereri de chemare in judecata impotriva celor care se fac vinovati de aceasta situatie."Nerespectarea in mod repetat de catre contractorul GSP Offshore a legii si a angajamentelor asumate prin contracte , inclusiv prin Contractul Colectiv de Munca (CCM) aplicabil, refuzul de a respecta drepturile salariatilor preluati de la OMV Petrom si de a fi un partener real de dialog social pentru rezolvarea situatiei angajatilor, in ciuda actiunilor demarate pana in prezent, determina FSLI Petrol-Energie sa sustina lupta pentru respectarea drepturilor membrilor sai afectati si prin proteste de strada", mai arata sursa citata.