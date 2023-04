Sute de fosti angajati Petrom, in strada - suma uriasa pe care trebuie sa o plateasca

Cateva sute de fosti angajati ai OMV Petrom de la rafinaria Arpechim, care au fost obligati de instanta sa restituie companiei sume incasate tot in baza unor hotarari judecatoresti, au participat miercuri la un protest autorizat desfasurat in zona centrala a municipiului Pitesti.

Protestatarii s-au strans in fata sediului Primariei Pitesti, de unde au pornit in mars catre sediul Institutiei Prefectului Arges din Piata Vasile Milea.

Participantii la actiunea de protest au purtat pancarte pe care scrie "Astazi suntem 300, maine vom fi 3.000", "OMV investitor = exploatator" si "OMV nu uita, Romania nu-i a ta". Ei au scandat, de asemenea, lozinci impotriva companiei petroliere la care au fost angajati.

Cativa reprezentanti ai protestatarilor au fost primiti de prefectul judetului Arges, Cristian Soare, caruia i-au inmanat un memoriu si i-au cerut sprijinul pentru rezolvarea situatiei in care se afla.

Mitingul din Piata Vasile Milea s-a incheiat dupa mai putin de doua ore de la incepere, fara a se inregistra incidente.

Unii dintre fostii angajati ai OMV Petrom s-au intalnit, pe 6 februarie, cu fostul ministru al Economiei Andrei Gerea, care le-a promis ca Guvernul va cauta solutii pentru a-i ajuta.

"Le-am spus ca vom incerca sa-i consiliem in primul rand pentru problema pe care o au, pentru ca intr-adevar este o confuzie foarte mare pe procedura de executare.

Incercam sa-i ajutam, atat cat putem noi, sa intarzie aceasta procedura de executare si ca, intr-o anumita perioada de gratie pe care o vor primi, sa-i ajutam, sa gasim o solutie pentru domniile lor. (...) O solutie ca domniile lor sa nu mai fie afectati de o situatie atat de grava cum este in prezent", a afirmat atunci Gerea.

Cateva mii de fosti salariati ai OMV Petrom de pe platforma Arpechim de la Pitesti au de restituit companiei aproximativ opt milioane de euro.

Salariatii au castigat in instanta, in anul 2009, o serie de sporuri si bonusuri. Banii au fost platiti in baza unei hotarari executorii, dar ulterior compania a atacat decizia in justitie si a obtinut castig de cauza, fostii angajati fiind obligati sa restituie sumele incasate.