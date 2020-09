Fondul Proprietatea vinde 1,7 miliarde actiuni existente in OMV Petrom

"Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitatea sa de Administrator de Investitii al Fondul Proprietatea SA, ("Fondul"), in continuarea anuntului de lansare din data de 15 septembrie 2020, anunta acordul de a vinde un numar de 1,7 miliarde actiuni existente in OMV Petrom S.A. ("Petrom") in baza ofertei de plasament privat accelerat ("Tranzactia")", se arata in raport.FP mentioneaza faptul ca, intrucat pretul actiunilor a fost stabilit la 0,33 lei/actiune, veniturile brute rezultate din tranzactie se ridica la 561 milioane lei. Petrom nu va incasa nicio suma de bani ca urmare a Tranzactiei."Sub rezerva decontarii cu succes a Tranzactiei, participatia ramasa a Fondului in Petrom este de 6,9973% din capitalul social al acesteia. Citigroup Global Markets Limited si WOOD & Company Financial Services, A.S. au actionat in calitate de Joint Bookrunners ai Tranzactiei", se mai spune in raport.OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o productie anuala de titei si gaze la nivel de grup de 55,4 milioane bep in 2019. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual si opereaza o centrala electrica de inalta eficienta de 860 MW.OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, detine 51,011% din actiunile OMV Petrom. Statul roman, prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, detine 20,639% din actiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea detine 9,998%, iar 18,352% se tranzactioneaza liber la Bursa de Valori Bucuresti si la Bursa de Valori Londra.OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contributii de 30,4 miliarde de euro reprezentand taxe, impozite si dividende platite in perioada 2005 - 2019.