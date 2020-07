Autoritatile si institutiile publice care nu angajeaza persoane cu handicap vor plati lunar, sume la buget de stat

Initiativa legislativa a fost adoptata cu 266 de voturi "pentru", un vot "impotriva" si doua abtineri."Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute la alin.(2), pot opta pentru una din urmatoarele obligatii: a) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap; b) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand echivalentul a minimum 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentand diferenta pana la nivelul sumei prevazute la lit.a), sa achizitioneze, pe baza de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate in unitati protejate autorizate", prevede proiectul de lege.De asemenea, "persoanele cu handicap pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuitatii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul aflat in proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, insotitorului sau furnizorului de servicii sociale, corespunzator costurilor drepturilor, dupa caz, fara a depasi suma de 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 de lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat; in aceasta situatie nu sunt aplicabile".Proiectul a fost adoptat de Senat pe 10 februarie, Camera Deputatilor a dat votul, in calitate de for decizional si astfel legea merge la promulgare.