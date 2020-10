Petru Movila (PMP): "Noi, iesenii, ortodocsii, crestinii, trebuie sa aratam ca traditia, credinta exista indiferent de ce se intampla"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"Pelerinajul la Sfanta Cuvioasa Parascheva trebuie deschis pentru toti pelerinii, indiferent de unde vin acestia", a scris Movila pe pagina sa de Facebook Purtatorul de cuvant a Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, preotul Constantin Sturzu a declarat:"Avand in vedere noul context in care ne aflam, intrucat nu vor mai putea veni la Iasi pelerini din alte localitati, racla cu sfintele moaste ale Sfintei Cuvioase Parascheva nu va mai fi scoasa maine dimineata, cum era programul initial, ci va ramane in Catedrala Mitropolitana. Mitropolia Moldovei si Bucovinei a notificat Prefectura Judetului Iasi ca sarbatoarea nu se va mai organiza in perioada 8-15 octombrie, ci se va limita la savarsirea Sfintei Liturghii din data de 14 octombrie, ziua de praznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva", a afirmat preotul Sturzu.