Peugeot 508 Concept, prezentat oficial

Peugeot a publicat, marti, primele imagini si informatii oficiale ale conceptului care prefigureaza viitorul 508 de serie.

Cu un nume ciudat, "5 by Peugeot", conceptul introduce o serie de linii complet noi, care, potrivit oficialilor marcii, traseaza viitoarea filosofie de design a modelelor "Leului" si tradeaza totodata "fata" proiectelor viitoare. Atentia cade in principal asupra noii grile, care se inspira din conceptul SR1, dar si asupra blocurilor optice fata, cu tehnologie LED.

"5 by Peugeot" este caracterizat de o lungime totala de 4860 mm, de o latime de 1880 mm si de un ampatament de 2815 mm. La toate acestea se adauga o masa totala de 1880 de kilograme, care ar putea insa sa scada in versiunea de serie.

Conceput ca un rival pentru Ford Mondeo, Opel Insignia si Renault Laguna, viitorul 508 va incerca sa castige clienti cu ajutorul noului sistem de propulsie, care are la baza tehnologia Hybrid4, asteptata in productie de serie cel mai devreme in 2011 pe monovolumul 3008.

Asadar, conceptul este animat de un motor diesel de 2.0 litri si 163 de cai putere, ajutat de un motor electric capabil sa ofere si el 37 de cai putere.

Combinatia celor doua unitati livreaza un total de 200 de cai putere, o tractiune integrala si un mod de operare pur electric in situatii de trafic urban, la viteze reduse. In aceste conditii, consumul mediu se opreste la 3.16 litri/100 de km, in timp ce valoarea emisiilor nu sare de 99 de g/km.

Peugeot sustine ca tehnologia Hybrid4 va putea fi regasita in viitor pe mai toate modelele din gama, trenul de rulare fiind usor de adaptat la platforme diferite.

Mai mult decat atat, in functie de nevoile pietei pe care va fi vandut, Hybrid4 va putea fi regasit in versiuni de motorizare diferite, fie diesel, fie benzina.

