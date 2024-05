Tenismena care a câștigat primul său titlu WTA, înainte de Roland-Garros

Jucătoarea americană de tenis Peyton Stearns a câştigat turneul WTA 250 de la Rabat (Maroc), dotat cu premii totale de 267.082 de dolari, cu o zi înainte de startul turneului de Grand Slam de la Roland-Garros.

Sâmbătă, în finală, Stearns a întrecut-o în două seturi, 6-2, 6-1, pe egipteanca Mayar Sherif (66 WTA).

Este primul titlu WTA pentru jucătoarea de 22 de ani clasată pe locul 81 mondial.

A ⭐️ BREAKTHROUGH ⭐️ week for Stearns 🏆@peyton_stearns locks in her first Hologic WTA Tour title with victory over Sherif in Rabat!#WTARabat pic.twitter.com/ED6hbU42Wv