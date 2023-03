Fostul manager al lui Covaci raspunde la acuzatiile artistului Interviu

Dupa ce Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix, a acuzat ca fostul sau manager si-a insusit banii obtinuti in urma discului de vinil aniversar "Phoenix 50", Viorel Nedelcu explica de ce nu este posibil ca sumele respective sa fie in buzunarul sau.

Nicu Covaci: Ma imprumut ca sa imi platesc curentul electric si telefonul Interviu

Nedelcu a declarat in cadrul unui interviu acordat Ziare.com ca nu el s-a ocupat de producerea discului si ca Nicu Covaci face aceste acuzatii pe motiv ca nu vrea sa fie informat.

Fostul manager al lui Nicu Covaci explica si care au fost cauzele situatiei actuale si de ce trupa Phoenix este mereu umbrita de certuri.

Nicu Covaci va acuza ca v-ati insusit banii obtinuti in urma vanzarii discurilor de vinil Phoenix 50 si ca acestea nu ar fi costat atat cat sustineti dvs. Cum stau, de fapt, lucrurile?

Discul Phoenix 50 a fost facut de o casa de discuri, nu de mine. Acea casa de discuri are toate avizele necesare, are o autorizatie de la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA) si una de la Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) si nu stiu de ce Covaci trebuia sa isi ia bani din discurile alea. Probabil trebuie sa obtina niste bani de la UCMR-ADA, conform legii.

Nu avea cum sa obtina atat de repede bani, pentru ca actualizarile se fac trimestrial la acest organism si, daca faceti un calcul simplu, discul a fost lansat in decembrie, iar noi suntem in martie. Fizic nu se putea intampla lucrul asta.

Ads

Ceilalti din trupa iarasi nu stiu de ce trebuie sa isi ia bani de la acest disc, pentru ca acolo sunt piesele lui Covaci. Probabil el trebuie sa isi ia banii, dar nu de la mine, ci de la UCMR-ADA.

Ati fost managerul lui Nicu Covaci. De ce s-a produs ruptura?

E simplu. Nu cred ca exista o hartie intre mine si Covaci prin care sa isi poata justifica afirmatia facuta. Cand esti managerul cuiva, exista un mandat de reprezentare sau un contract de management. Nu poate fi vorba intre noi de hartia asta.

Eu am fost prietenul lui Covaci pana in momentul in care i-am spus ca nu ma mai pot ocupa de Phoenix. I-am spus lucrul asta inca de la inceputul campaniei pentru Phoenix 50, adica din martie-aprilie 2012. Dumnealui m-a rugat sa il ajut, pentru ca "il tradase" toata lumea. Am fost destul de retinut in a-l ajuta punctual, pentru ca eram avertizat din urma de ceilalti colaboratori ai lui.

Nedelcu: Nu Covaci s-a interesat la firma din Anglia, ci eu i-am dat emailurile

Nicu Covaci sustine ca ati anuntat ca un disc a costat 12 euro, dar ca in realitate ar fi fost vorba de 1,5 euro

Ads

Referitor la disc, este facut de o firma. Nu vad care e problema domnului Covaci. Cat a costat discul, cat nu a costat. Daca are pretentia sa fie informat despre cat a costat, cum s-a vandut, trebuia sa il faca dumnealui. Cand scoti pe piata ceva, iti asumi si riscul unui esec. El nu a vrut sa isi asume. Uite ca a facut altcineva, din dorinta de a atinge unul dintre punctele programului Phoenix 50.

In program exista si aparitia acestui disc aniversar. E adevarat ca am avut grija sa iasa, dar nu l-am scos eu ca si persoana fizica.

A costat 1,5 euro, dar nu s-a interesat Covaci la firma din Anglia, ci eu i-am pus la dispozitie mailurile si corespondenta cu firma unde a fost produs. Acest disc nu poate fi vandut ca o bucata de ebonita. Discul a fost pus intr-o cutie speciala, este insotit de o carticica.

Nedelcu: Covaci nu doreste sa fie informat

In forma gold si silver este pus intr-o folie de calc. Are cheltuieli indirecte de grafica, de distribuite, de transport, taxe, inclusiv cele de la UCMR-ADA, care sunt cam 9%. Pentru asta trebuie sa fii informat. Covaci nu ca nu ar fi informat, nu doreste sa fie.

Ads

Legendele Phoenix la cutite, din nou: Ce au de impartit Tandarica, Baniciu si Nicu Covaci

Problemele financiare ale lui Nicu Covaci, urmare a proastei gestiuni?

Ati fost alaturi de Nicu Covaci mai mult timp. De cateva zile, el si alti doi fosti membri Phoenix, Ovidiu Lipan Tandarica si Mircea Baniciu, sunt implicati intr-o cearta, pe motiv ca cei din urma sustin ca nu si-au primit drepturile de pe albumele scoase in ultimii 20 de ani. Pe de alta parte, liderul formatiei spune ca el este cel care nu si-a luat banii si ca, mai mult, el nu are bani sa isi plateasca facturile la curent si telefon. Din experienta dvs, credeti ca este posibil asa ceva?

Eu nu am o mare experienta in domeniul asta, pentru ca meseria mea nu e impresarierea si nici managementul unor formatii. Am facut lucrul asta de dragul lui Nicu si de dragul Phoenix-ului. Dar da, sigur ca este posibil acest lucru. Pot confirma ca sunt situatii in care Nicu nu are bani de telefon si de curent, dar aici este vorba si despre gestionarea veniturilor si gestionarea unor resurse care iti intra sau nu in casa. Nu pot sa stiu ce face Nicu cu banii.

Ads

Intotdeauna au fost probleme, in toate trupele. Unii au crezut ca au primit prea mult, altii prea putin. Imi pare rau ca Ovidiu impreuna cu Mircea au trebuit sa faca o alta baricada in nebunia Phoenix. M-am chinuit tot anul trecut sa reunesc formatia, dar nu am reusit. Am impresia ca sunt niste polite mai vechi care se platesc aici, inclusiv acest "scandal" este usor artificial.

Este posibil sa aiba legatura cu faptul ca Nicu Covaci se pregateste sa lanseze al doilea volum al cartii despre Phoenix? Sa fie o metoda de promovare?

Nu. Nicu nu se gandeste si nu speculeaza lucrurile astea. Eu il cunosc pe Nicu si cu bune, si cu rele. El e incrancenat pe viata in ultima perioada. Pe mine ma mira si ma doare, poate acum mai putin, dar in iarna si vara m-a durut aceasta antiteza a lui intre lucruri foarte bine facute, intre gesturi spontane foarte frumoase si raca, neadaptarea la viteza cu care traim.

Mi se pare usor socant. Un om care este generos, care se ocupa de cazuri sociale, care a venit alaturi de mine si am ajutat niste copii cu manuale scolare, care a percutat la propunerea mea de a face gesturi frumoase pentru cei nevoiasi, sa se incranceneze atat de mult pentru lucruri care ar fi putut fi rezolvate mult mai simplu si puteam trece fluierand pe langa ele.

Ads

Se observa ca aveti un regret

Am un mare regret. Nu pot sa spun ca am pierdut un an din viata, pentru ca am facut ceva in perioada asta cat am fost langa Covaci, am adus branduri importante langa el. Am facut eforturi mari ca sa se intample aceste doua aniversari Phoenix 50, cea de la Atenerul Roman si cea de la Timisoara.

Faptul ca aniversarea de la Bucuresti nu a fost finantata asa cum trebuia ar trebui sa ii dea de gandit lui Nicu. Am acest regret.

Pot spune ca suntem foarte multi cei care am incercat sa reunim trupa. Au fost discutii interminabile. Imi pare rau ca nu am reusit. Am fost 4-5 cei care am dorit ca la 50 de ani sa fie trupa de aur. Imi pare rau ca Nicu pierde timpul in conflicte care nu au niciun rezultat. Ar putea sa incerce sau sa doreasca sa fie informat.

Daca v-ar suna Nicu Covaci sa rezolvati lucrurile, v-ati impaca?

Dar sa ne intelegem: eu nu sunt certat cu Nicu. El m-a sunat zilele trecute, eram la Paris, si m-a invitat sa trec pe la el prin Spania. Noi inca corespondam prin mailuri. Ma mira ca nu isi regleaza fata in fata situatiile astea ciudatele.

Nedelcu: Nu este o problema mare, se doreste sa fie

Este foarte ciudat. Din declaratii se intelege ca este o problema destul de mare, dar se pare ca ar fi putut fi rezolvata usor...

Se doreste sa fie o problema mare, pentru ca anumiti oameni se alimenteaza din conflicte. Nu e nicio problema mare. Care e problema? I s-a facut un disc de catre o firma. Sunt niste legi care reglementeaza lucrul asta. De asemenea, a mai avut un concert nefinantat, care prin grija unui jurnalist de mare exceptie si cu mare inima s-a intamplat sa aiba loc.

Care e problema? Ca Nicu nu da voie ca piesele lui sa fie cantate de Tandarica si Baniciu nu e treaba mea. Pot avea o opinie personala, dar una in fata celorlalti nu pot avea. Ei stiu exact ce s-a intamplat din anii '70 pana acum. Fiecare are dreptatea sa. Am evitat sa intru in probleme artistice.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Ziare.com si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Ads