Nicu Covaci și-a vândut o chitară la ultima apariție. "Am trăit într-o viață cât alții în zece" VIDEO

Nicu Covaci, liderul legendarei trupe Phoenix, a murit vineri seara. El a apărut în luna mai în cadrul emisiunii „Vânătorii de Comori: România".

Nicu Covaci și-a vândut o chitară în cadrul emisiunii „Vânătorii de Comori: România" de la History, difuzată la sfârșitul lunii mai. Prezentatorul emisiunii a spus că este emoționat. "N-ai de ce. Sunt un om ca toți oamenii", i-a răspuns Nicu Covaci.

"Adevărul este că am trăit într-o viață cât alții în 10 vieți. Și necazuri și bucurii. Adică trebuia să fac pușcărie în 76. Și am scăpat și am fugit. Inițial în Olanda. Dar, după câteva luni m-am întors și am scos toată trupa afară. Într-un campion, i-am înșurubat în boxe și hai, afară! Și ne-am întors pe urmă în 90", a spus Nicu Covaci.

Nicu (prenume real Nicolae - n.r.) Covaci, fondatorul trupei Phoenix, s-a născut la 19 aprilie 1947, în Timişoara.

Compozitor, chitarist, pictor şi grafician, Nicu Covaci a studiat din copilărie pianul, acordeonul, dar şi limbile străine. Apoi a învăţat să cânte la muzicuţă şi a luat lecţii de chitară. A studiat la Liceul de Arte Plastice şi la Institutul de Arte Plastice din Timişoara, conform blogului personal, www.nicucovaci.wordpress.com.

Liderul trupei Phoenix, Nicu Covaci, avea 77 de ani.

El a fost operat în luna martie, de urgenţă, pe creier, la Spitalul Judeţean Timişoara. Zilele trecute, pe pagina de Facebook a artistului, colegii săi au precizat că "tratamentul postoperator nu s-a putut finaliza din cauza complicaţiilor" apărute.

