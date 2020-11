VIDEO Protest nemaivazut in Romania. Un suporter s-a urcat pe un turn de 300 metri pentru a-i cere demisia antrenorului echipei favorite

Suporter infocat, tanarul de 30 de ani nu a mai rezistat, dupa ce echipa sa favorita a luat bataie acasa, in ultimul meci din acest an, in fata echipei Progresul Somcuta Mare, 0-2.Supararea este foarte mare la Baia Mare. In vara, Minaur a ratat promovarea in liga 2, dupa ce a fost invinsa la baraj de o alta echipa din judet, Comuna Recea.SURSA VIDEO: Youtube/ Vasile DaleTanarul a reusit sa ajunga pana la 100 de metri, cand Politia l-a dat jos si l-a amendat contraventional.Turnul din Baia Mare este cel mai inalt din Romania si are o inaltime de 351 metri."Pe 15 noiembrie, in jurul orei 14 30, politistii din Baia Mare au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat s-a urcat pe turnul de la fostul Cuprom si ameninta ca se arunca daca nu ii sunt indeplinite solicitarile.Politistii ajunsi la fata locului au constatat faptul ca pe turnul de la fostul combinat Cuprom se afla o persoana care s-a urcat la aproximativ 100 metri.In urma negocierilor cu un specialist din cadrul S.A.S. Maramures, barbatul a coborat din respectivul turn.Acesta a fost sanctionat contraventional, ulterior fiind transportat la spitalul din Sighetu Marmatiei.Politistii continua cercetarile in acest caz", a spus Politia din Baia Mare pentru vasiledale.roMinaru Baia Mare a incheiat anul pe locul 2 din Liga 3, la un punct in spatele liderului din Zalau.CITESTE SI: Austria castiga grupa Romaniei din Liga Natiunilor