Noi concedieri în masă în industria auto germană. Un producător de talie internațională va da afară peste 13.000 de muncitori

Bosch a anunțat că va reduce aproximativ 13.000 de locuri de muncă suplimentare în divizia sa de piese auto. FOTO Colaj Canva Pro/Ziare.com

Grupul industrial german Bosch, specializat pe componente auto și echipamente electrice, a anunțat că va reduce aproximativ 13.000 de locuri de muncă suplimentare în divizia sa de piese auto până în 2030, ceea ce reprezintă circa 3% din forța sa de muncă la nivel global.

Sediul central al companiei din regiunea Stuttgart va fi cel mai puternic lovit, iar unități din zone precum Feuerbach și Schwieberd din Germania, potrivit Euronews.

Motivul principal ar fi cel de a recupera „cât mai rapid posibil” pierderi înregistrate de compania germană în cuantum de 2,5 miliarde de euro, în condițiile în care industria auto europeană rămâne în declin, iar producătorii auto continuă să se confrunte cu cerere slabă, costuri ridicate cu forța de muncă și energia, concurență din partea modelelor chinezești mai ieftine, dar și tarife suplimentare la exporturile către SUA, relatează Antena 3 CNN.

Pe lângă presiunile venite din partea tarifelor ridicate impuse de SUA, industria auto germană se confruntă și cu probleme interne, legate de tranziția către mobilitatea electrică, aflată printre obiectivele UE de reducere a emisiilor de carbon, Germania numărându-se printre țările care au redus semnificativ subvențiile pentru achiziția de vehicule electrice.

