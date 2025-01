Cât costă să ai mașină în 2025. De la RCA la criza parcărilor și scumpirea punctului de amendă, șofatul devine din ce în ce mai mult un lux

Costurile de întreținere a unui vehicul ar putea crește și cu peste 2000 de euro pe an în 2025. FOTO Pixabay

Șoferii români par să fi ajuns la un punct de cotitură în 2025. În contextul în care RCA, deși plafonat până în martie, vine cu prime de risc mai mari și cu jumătate față de anul trecut, potrivit ultimelor date, carburanții s-au scumpit imediat după trecerea în noul an, iar amenzile s-au majorat la rândul lor cu peste 20%, posesorii de autoturisme se văd în fața unei alegeri dificile și costisitoare.

La toate se adaugă o criză majoră a parcărilor, care a luat cu asalt, în ultimii ani, toate orașele mari, traficul intens și costuri de întreținere generale care fac din șofat mai mult un lux asumat decât un mijloc economic de transport. Mai jos, am defalcat cele mai importante scumpiri care vor pune presiune pe portofelele șoferilor în 2025.

Una dintre cele mai mari scumpiri cu care a debutat anul a fost scumpirea polițelor RCA. În primăvara lui 2023, Executivul a stabilit plafonarea prețului polițelor de asigurare obligatorie auto, după care, prin modificări succesive ale actelor ce conțin măsura, Guvernul a decis prelungirea perioadei în care se aplică prețurile plafonate la RCA până pe 31 decembrie 2024. Luna trecută însă, printr-o hotărâre apărută pe 19 decembrie, Executivul a stabilit prelungirea plafonării prețului polițelor RCA până la final de martie 2025. Cel puțin teoretic tarifele nu vor putea crește cu mai mult de 6,8% față de maximele înregistrate în 28 februarie 2023, însă în practică, acestea au crescut organic, raportate la inflație și la rata daunei.

O analiză din decembrie 2024 arăta și că peste 2 milioane de șoferi au căutat să își reducă cheltuielile cu RCA cumpărând din afara țării. Firmele din Franța și Cipru au fost cap de afiș și la vânzări și la profit, în primele nouă luni din 2024. Potrivit analizei, după primele nouă luni din 2024, rata daunei a urcat la 77%, creșterea plăților pentru reparații fiind determinată fie de creșterea frecvenței accidentelor, fie de scumpirea reparațiilor, în timp ce rata cheltuielilor a scăzut spre 16,5%, probabil și pe fondul scăderii comisioanelor plătite brokerilor. Practic, rata combinată a fost tot în jur de 94%, cu toate că, în timp ce daunele mai pot crește, cheltuielile sunt mai greu de scăzut.

Cum arată creșterile primelor RCA din 2025. Scumpiri cu peste 20%, deși prețurile sunt încă plafonate

Potrivit ultimului raport al Autorității de Supraveghere Financiară, „cu privire la determinarea tarifelor de referință pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie”, creșterile tarifelor de referință pentru șoferii de autoturisme în 2025 sunt vizibile comparativ cu anul 2024. Cifrele sunt valabile pentru următoarele șase luni, iar comparația făcută mai jos este cu același tip de raport de calcul, publicat de ASF în iulie 2024.

De pildă, pentru București-Ilfov, unde densitatea traficului și expunerea la risc sunt mai mari, tarifele au crescut cu 10-20%, în funcție de caracteristicile mașinii și de profilul șoferului. Practic, pentru autoturisme cu motoare de până la 50 kW, șoferii sub 30 de ani din București plătesc acum prime brute de referință de aproximativ 3.500 RON, în creștere de la 3.000 RON în 2024. În schimb, șoferii mai vârstnici (peste 60 de ani) plătesc în jur de 1.850 RON, o creștere moderată față de aproximativ 1.600 RON anul precedent.

În județele mai puțin aglomerate, precum cele din regiunile rurale sau montane, creșterile sunt mai temperate, între 5% și 10%. Pentru șoferii din provincie, tarifele pentru autoturisme mici cu motoare sub 50 kW variază între 1.500 și 2.000 RON, în funcție de vârsta asiguratului și istoricul de daune. De exemplu, un șofer de 40 de ani din Brașov cu o mașină cu motor de 51-75 kW plătește acum aproximativ 1.000-1.200 RON, comparativ cu 900-1.100 RON în 2024.

Șoferii tineri, în schimb, cu vârste sub 30 de ani, rămân în categoria de risc ridicat, plătind cele mai mari prime pentru RCA. Spre exemplu, un șofer de 25 de ani cu un autoturism de 101-125 kW în București are o primă brută de aproximativ 3.800 RON, față de 3.300 RON în 2024. Pe de altă parte, șoferii din clasa de vârstă 31-50 de ani, considerați mai experimentați, beneficiază de tarife ceva mai stabile, dar și acestea au crescut cu 8-15%, în funcție de locație și tipul vehiculului.

Pentru autoturismele cu motoare mai puternice, de peste 125 kW, tarifele sunt și mai ridicate, pe măsura costurilor potențiale mai mari ale daunelor. În București, șoferii de autoturisme cu motoare de 126-150 kW plătesc acum între 2.700 și 4.000 RON, în funcție de vârstă, comparativ cu o medie de 2.400-3.600 RON în 2024. Costul RCA poate ajunge și la 5.240 pentru grupa de vârstă de 30 de ani sau sub 30, pentru o maşină cu o putere de peste 300 kW. În județele mai puțin aglomerate, aceste tarife sunt mai reduse, dar tot au înregistrat creșteri de 5-10%, arată raportul ASF.

O problemă cu aceste tarife de referință este modul în care acestea se înscriu în realitatea din piață. Controalele ASF, spun specialiștii din domeniu, pot fi imperfecte, iar creșterile reale, raportate și la inflație și la nevoile de încasări ale asiguratorilor, pot depăși deseori media calculată de instituția financiară.

„Dacă în februarie 2023 s-a plafonat tariful, asigurătorii au raportat prețurile la acea dată? ASF-ul are prețurile? Vă spun eu că nu există așa ceva. Ei au crescut o dată tarifele cu 47%, plus inflația. La ora actuală ASF-ul nu știe. Au trimis echipe în control la asigurători, dar public ASF spune că sunt date comerciale. Este o plafonare fictivă, asigurătorii plus sectorul de asigurări din ASF și-au bătut joc de noi”, declara, pentru Libertatea, Vasile Ștefănescu, președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), potrivit Libertatea.

Mai mult, în decembrie, Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări (UNSICAR), a protestat împotriva prelungirii plafonării prețurilor la RCA, punctând că încercarea de controlare a tarifelor are potenţialul de a destabiliza iremediabil distribuţia de asigurări din România şi de a expune distribuitorii de asigurări la un risc major de faliment.

Totodată, merită să menționăm și că o probabilitate crescută este ca prețurile reale ale RCA să crească brusc după liberalizarea pieței. La nivel de calcule oficiale, acestea vor fi publicate în următorul raport al ASF, însă până atunci, șoferii care vor încheia polițe din aprilie, vor resimți în portofel creșterile.

Creșterea amenzilor din 2025: ce costuri suplimentare vor avea șoferii neatenți

Guvernul României a hotărât să renunțe la plafonarea punctului de amendă în 2025, așadar, de la 1 ianuarie, sancțiunile rutiere se vor solda cu creștere de circa 23% față de anul trecut. Astfel, un punct de amendă va avea o valoare de 5% din salariul minim brut pe țară. În urma majorării venitului minim, care va fi de 4.050 de lei începând cu 1 ianuarie 2025, valoarea unui punct de amendă va ajunge la 202,5 lei, de la 165 de lei, cât a fost în 2024.

Clasele de sancțiuni sunt următoarele:

clasa I - 2 sau 3 puncte-amendă, respectiv 405 lei - 607,5 lei

clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amendă, respectiv 810 lei - 1.012,5 lei

clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amendă, respectiv 1.2015 lei - 1.620 lei

clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amendă, respectiv 1.822,5 lei - 4.050 lei

clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amendă, respectiv 4.252 lei - 20.250 lei.

Contravențiile prevăzute la clasa a V-a de sancțiuni se aplică persoanelor juridice. Un șofer care circulă cu ITP-ul expirat, riscă între 9 și 20 de puncte de amendă, adică între 1.822,5 și 4.050 lei, potrivit datelor publicate în ianuarie de Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR). Totodată, nepurtarea centurii de siguranță va fi sancționată cu minimum 405 lei, în timp ce folosirea telefonului mobil la volan fără dispozitiv hands-free se poate solda cu o amendă de până la 1.620 de lei.

Scumpirea carburanților: accize mai ridicate, regăsite în prețul de la pompă imediat după Revelion

Începând cu 1 ianuarie 2025, accizele la carburanți din România au crescut cu aproximativ 6%, o scumpire care oglindește, practic, începutul anului trecut, când ianuarie a debutat cu creșteri similare de prețuri. În prima zi a anului, prețul benzinei a urcat cu 17 bani pe litru, iar cel al motorinei cu 16 bani, fiind resimțite imediat de consumatori. Scumpirile au continuat pe 4 ianuarie 2025, cu o creștere suplimentară de 4 bani pe litru la stațiile Petrom. În stația Petrom Vitan din București, benzina standard costă acum 7,30 lei pe litru, iar motorina standard 7,45 lei pe litru, reflectând impactul direct al noilor accize asupra prețurilor finale, remarca Economedia într-un material recent.

Benzina s-a scumpit cu 3,6%, iar motorina cu 2,3% față de luna decembrie, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă astăzi cu 12,5 lei mai mult pentru benzina standard și cu 8,5 lei mai mult pentru motorină, pe acest fond al scumpirii accizelor în concordanță cu rata inflației, conform directivelor Uniunii Europene. De altfel, accizele au fost majorate de două ori și în 2024, la 1 ianuarie și 1 iulie, contribuind la o creștere cumulată a prețului benzinei cu 72 de bani pe litru și a motorinei cu 66 de bani pe litru doar din accize, arată sursa citată.

România se menține totuși printre țările cu cele mai ieftine carburanți din Uniunea Europeană, ocupând locul 6 la prețurile pentru benzină și locul 4 pentru motorină. În ciuda acestui avantaj relativ, statul colectează 41% din prețul unui litru de combustibil prin TVA și accize, punând și mai multă presiune pe șoferi. Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, când benzina standard costa 6,77 lei, iar motorina 7,22 lei la stația Petrom Vitan, prețurile din 2025 reflectă atât o ajustare fiscală semnificativă, cât și impactul cumulativ al creșterii inflației și al costurilor de producție și distribuție, relatează sursa citată.

Prețuri exorbitante pentru parcare în orașele mari. Mașinile românilor costă și când sunt staționate

Economica.net amintește că, în ultimii ani s-au scumpit continuu parcările publice (sunt situații unde este 10 lei/oră sau chiar mai mult), mai ales în zonele centrale ale marilor orașe, fără a pune la socoteală abonamentele pentru riverani din aceste zone, care ajung și la 9.000 de lei pe an, în unele cazuri.

Din 2025, urmează să crească și costurile pentru parcarea de reședință, cea mai ieftină, odată cu majorarea impozitelor pe proprietăți. Potrivit analizei, astfel, taxa anuală va fi cuprinsă, în București, între 370 și 750 de lei pe an, o creștere de circa 10%, fără a socoti cazurile din unele sectoare, cum este 4, unde mai nou se plătesc 540 de lei pe an de către cei care nu au loc de parcare

„Pe lângă aceste costuri, care pot fi mai ușor cuantificate, sunt cele specifice, de întreținere, ale fiecărui autoturism (reparații, revizii, ITP, care la mașinile mai vechi de 10 ani se face anual) în condițiile în care acum o oră de manoperă la service sub 300 de lei în orașele mari este destul de greu de găsit (scumpirea a fost de 21% anul trecut față de precedentul). Iar la acestea se adaugă și taxele de utilizare a infrastructurii (rovinieta, peaj la podurile dunărene) care momentan nu sunt foarte mari, dar o creștere în viitor nu poate fi exclusă. Și taxa locală – impozitul auto, plătit la primărie, care pleacă de la 100 de lei pe an, dar poate ajunge la câteva mii de lei, funcție de autoritate locală și mașină. Și care, din nou, va crește cu siguranță în anii ce vin. Nu am luat în calcul asigurarea facultativă CASCO și nici potențialele scumpiri ale mașinilor venite chiar de la producători sau induse de taxe precum cea aplicată mașinilor electrice”, mai amintește analiza.

Cumulativ, doar costurile de întreținere a unui vehicul ar putea crește și cu peste 2000 de euro pe an în 2025, punând la socoteală revizii, ITP, prețurile mai ridicate la carburanți, RCA, parcări, chiar și pentru un șofer care reușește să nu ia nicio amendă anul acesta. Având în vedere salariile minime, costurile crescute strict cu nivelul de trai, a avea mașină în 2025 devine ușor-ușor un lux sau costul unei necesități reale, în funcție de circumstanțele de viață ale fiecărui român. Însă, în orașele mari mai ales, unde traficul este deseori congestionat indiferent de momentul zilei, iar opțiunile pentru transportul în comun există la fiecare pas, alegerea „economică” logică va fi mereu în defavoarea deținerii unui autoturism propriu.

