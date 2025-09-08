Noile taxe auto vor forța românii să renunțe la mașinile vechi în 5 ani. De ce formula de calcul a impozitului se bate cap în cap cu legile UE

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a făcut recent un apel public către prim-ministrul României, Ilie Bolojan, în care s-a atras atenția cu privire la faptul că proiectul de impozitare auto, introdus prin asumarea răspunderii Guvernului, fără consultare publică și fără dialog real cu industria sau societatea civilă, presupune un calcul făcut exclusiv pe baza cilindreei și a încadrării într-o normă Euro, ignorând complet factorul relevant al emisiilor de CO₂. Pentru români, noile reguli nu creează diferențe de cost suficient de clare între mașinile noi și cele vechi și sfârșesc inevitabil prin a perpetua atractivitatea pieței second-hand, ceea ce explică și media de vârstă foarte ridicată a parcului auto din România, care depășește 13 ani, cu doi ani peste media UE.

Mai concret, printre argumentele aduse de producătorii auto se află și faptul că grila nu descurajează menținerea sau importul de mașini vechi și poluante, ba chiar le favorizează, întrucât un vehicul Euro 6 nou este impozitat identic cu unul de zece ani.

Cum arată noile formule de impozitare auto potrivit propunerilor făcute de Guvern

Potrivit proiectului înaintat la sfârșitul lunii august, noul sistem de impozitare auto ar urma să se bazeze exclusiv pe cilindreea motorului și pe norma de poluare Euro în care este încadrat vehiculul. Grila prevede diferențe procentuale relativ reduse între mașinile vechi și cele noi – între 10% și 21% pentru intervalele de cilindree, de la Non-Euro și Euro 0–3 până la Euro 6 –, ceea ce face ca un autoturism Euro 6 de un an să fie impozitat aproape identic cu unul de zece ani. Formula nu include deloc emisiile reale de CO₂, nu ține cont de vechimea efectivă a vehiculului și nici de nivelul tehnologic al propulsiei, menținând o abordare uniformă care privilegiază menținerea și chiar importul mașinilor vechi și poluante.

De exemplu, pentru o mașină de 1.600 cm³, diferența de impozit dintre un vehicul vechi (Non-Euro / Euro 0–3) și unul modern Euro 6 este de doar 18,2%. Asta înseamnă că, dacă pentru un autoturism vechi impozitul anual ar fi calculat la aproximativ 400 de lei, pentru un model Euro 6 de aceeași cilindree proprietarul ar plăti în jur de 330 de lei. Practic, deși tehnologia și emisiile sunt incomparabile, economia anuală este de doar 70 de lei, sumă care, astfel, nu ar reuși nicidecum să descurajeze realmente menținerea sau achiziția vehiculelor vechi. Situația se repetă pe alte clase de cilindree, așa cum am amintit mai sus, astfel că, de pildă, pentru un autoturism cu un motor de 2.000 cm³, diferența între Euro 3 și Euro 6 este de 18,3%, la 2.600 cm³, 21%, iar pentru motoarele mari, peste 3.000 cm³, decalajul coboară chiar la 10%, ceea ce face ca mașinile poluante de mare capacitate să rămână relativ avantajoase fiscal.

Cadrul legal nearmonizat cu regulile europene va costa scump, în cele din urmă, tocmai pe proprietarii auto

APIA amintește că normele Euro au fost introduse începând cu anul 1992 (Euro 1) și au evoluat prin etape succesive, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 (cu sub-etapele 5a și 5b), Euro 6 (cu sub-etapele 6b, 6c, 6d-TEMP, 6d și 6e), până la actuala discuție privind Euro 7, planificată pentru 2027. Toate aceste norme, spun reprezentanții producătorilor auto, stabilesc limite pentru poluanți precum oxizii de azot, particulele, monoxidul de carbon sau hidrocarburile, având ca obiectiv reducerea poluării locale din orașe și impactul direct asupra sănătății.

În paralel însă, Uniunea Europeană a adoptat un alt cadru legislativ, complet separat, pentru reducerea emisiilor de CO₂, considerate principalele responsabile de schimbările climatice. Astfel, producătorii auto au avut și au în continuare obligația să respecte ținte de emisii medii de CO₂ pe flotă: 130 g/km în 2015, 95 g/km începând cu 2021 și, în perspectivă, reducerea cu 55% până în 2030 și obiectivul zero emisii pentru vehicule noi în 2035.

„Pe zona de mediu există acele condiții pe care Uniunea Europeană le-a stabilit prin Pactul Verde, prin care s-au impus și diverse penalități pentru industrie și, implicit, niște termene limită dincolo de care nu se va mai putea comercializa sau circula cu un anumit tip de mașină. Termenele acestea sunt încă în vigoare, chiar dacă există lobby și la nivel european care face presiuni asupra acestor legi și obiective, dar momentan sunt doar presiuni. Legile și obiectivele nu s-au schimbat, așa că putem doar să reamintim aceste termene-limită”, a comunicat jurnaliștilor Ziare.com Daiana Sîrbu, PR și marketing manager al APIA.

Practic, reprezentanta APIA a întărit faptul că trebuie să ținem cont de aceste date încă în vigoare, deoarece, în contextul în care noi, ca țară, ne-am asumat aceleași obiective, fiind parte din UE, eludarea principiilor legate de emisiile de dioxid de carbon amână practic adoptarea cadrului legal european care va trebui oricum asumat de către România în 2030, respectiv în 2035, când vine vorba de comercializarea tuturor vehiculelor noi. Astfel, așa cum au argumentat și cei de la APIA, propunerea Ministerului, care combină cilindreea cu norma Euro, creează o confuzie între două cadre legislative distincte și ignoră componenta CO₂, cea mai relevantă astăzi în contextul politicilor climatice europene.

Mai mult, în situația în care legile europene rămân neschimbate în următorii 5-10 ani, cei care își cumpără anul acesta o mașină cu emisii ridicate, care nu se încadrează în normele europene, vor fi inevitabil nevoiți să schimbe din nou autoturismul cu unul mai „prietenos” cu mediul în viitorul nu foarte îndepărtat, chiar dacă acum ar fi încântați de normele de impozitare propuse de Guvern.

Potrivit APIA, „noile taxe legate de impozitarea auto nu reușesc să armonizeze evoluția tarifară cu realitățile economice. Între 01.01.2016 și finalul prognozat al lui 2025 (conform datelor oficiale), inflația cumulată a fost de +69,42%, iar cursul RON/EUR a crescut cu +12,4%. În aceeași perioadă, parcul auto a îmbătrânit, iar România continuă să dețină una dintre cele mai ridicate rate de mortalitate rutieră din Uniunea Europeană. Conform datelor ETSC din 2024, România a înregistrat aproximativ 77 de decese la un milion de locuitori, față de media UE de 45, astfel ocupând primul loc la nivel european în ceea ce privește mortalitatea în accidente rutiere. Aceste valori alarmante sunt, în mare parte, alimentate de circulația excesivă a vehiculelor vechi, nesigure și poluante, care afectează direct siguranța rutieră”, comunică reprezentanții producătorilor auto.

În plus, spun aceștia, lipsa fiscalizării se manifestă la toate nivelurile (transportul și repararea mașinilor, vânzarea efectivă, implicarea personalului, lipsa plăților prin sistemul bancar). Acest fenomen întreține comerțul cu mașini vechi, mai ieftine dar neîntreținute și foarte poluante, care afectează direct siguranța participanților la trafic și mediul înconjurător. Totodată, perpetuarea ne-fiscalizării afectează dezvoltarea economică a României și agravează deficitul bugetar – o temă care ar trebui să fie prioritară.

APIA a făcut, totodată, o listă de simulări comparative ale impozitului actual față de cel propus, pentru câteva modele populare din parcul auto național:

„Această abordare nu stimulează reînnoirea parcului auto și nici orientarea către vehicule cu emisii reduse, fie ele hibride sau electrice. Din contră, menține un avantaj competitiv pentru vehiculele vechi și poluante, în contradicție cu obiectivele de mediu asumate de România și Uniunea Europeană. În concluzie, considerăm că actuala propunere este greșită și incompletă. Ea nu reflectă realitatea tehnologică, nu este corelată cu obiectivele de reducere a emisiilor de CO₂ și nu încurajează tranziția către un transport mai curat și mai eficient”, au mai precizat producătorii auto.

Cât despre motivul pentru care Guvernul a decis să ignore aceste constrângeri atât legale, cât și de mediu, deocamdată, singura explicație este tocmai faptul că termenele-limită impuse de UE sunt încă de domeniul viitorului și, așa cum a confirmat pentru Ziare.com Daiana Sîrbu, „fiecare țară merge în ritmul ei către termenele respective și până atunci, practic, nu se pot impune cu adevărat din partea UE”. În cele din urmă, conducătorii auto trebuie să țină cont și de aceste rațiuni de mediu atunci când se gândesc să-și achiziționeze o mașină nouă sau rulată. „Din păcate nu avem niște termene mai clare și mai apropiate care să pună presiune, și de aici și diferența de viziune”, a mai clarificat reprezentanta APIA.

