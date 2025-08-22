Jeep readuce pe piață un nume legendar din istoria mărcii. Când va fi lansat și cu ce specificații urmează să iasă pe piață noul SUV

Grupul auto Stellantis a anunțat că urmează să relanseze modelul Jeep Cherokee, după o pauză de aproape trei ani, sub forma unui SUV hibrid. FOTO Pexels.com

Grupul auto Stellantis NV a anunțat că urmează să relanseze modelul Jeep Cherokee, după o pauză de aproape trei ani, sub forma unui SUV hibrid de dimensiuni mai mari, menit să acopere un gol în oferta destinată pieței americane.

Potrivit Bloomberg, Jeep încearcă să recâștige teren pe segmentul SUV după șase ani consecutivi de scăderi ale vânzărilor în Statele Unite. Fostul director executiv al Stellantis, Carlos Tavares, a suspendat temporar producția modelului Cherokee în 2023, ca parte a unui plan de relocare a producției din Illinois în Mexic, iar de atunci, modelul a lipsit de pe piață, lăsând Jeep fără un reprezentant în segmentul SUV-urilor compacte, un segment de trei milioane de unități anual, dominat de Toyota RAV4 și Honda CR-V, potrivit sursei citate.

Cum va arăta noul Jeep Cherokee

Pentru relansarea din 2026, Cherokee va avea dimensiuni mărite, intrând în competiție directă cu SUV-uri mai mari, precum Toyota Highlander și Honda Pilot, mai amintește Bloomberg. Miza ar fi ca astfel compania să atragă noi clienți interesați de segmentul SUV, inclusiv din categoriile mai compacte.

Noul Cherokee, model 2026, va intra pe piață spre finalul acestui an, cu un preț de bază de aproximativ 37.000 de dolari (taxe de transport incluse). Prețul este cu circa 3.000 de dolari mai mare decât cel al celui mai ieftin RAV4 hibrid și cu aproximativ 4.800 de dolari mai mic decât prețul de pornire al Toyota Highlander.

Ads

Modelul debutează cu un sistem de propulsie hibrid benzină-electric, cu un consum estimat de 6,4 l/100 km în regim mixt oraș-șosea și o autonomie de peste 800 km, potrivit Stellantis. SUV-ul este produs în Mexic, ceea ce înseamnă că va fi supus tarifelor pentru conținutul non-american, însă motorul turbo pe patru cilindri va fi fabricat în Michigan, mai relatează sursa citată. Jeep a ales să introducă mai întâi versiunea hibridă pentru a profita de cererea ridicată pentru mașini cu consum redus de combustibil, fără salturi mari de preț sau nevoia de încărcare la priză, a explicat CEO-ul Jeep, Bob Broderdorf.

După debutul Cherokee, Jeep pregătește și versiuni restilizate pentru Grand Cherokee — cel mai vândut model al mărcii și pentru SUV-ul premium Grand Wagoneer. Tot în 2025 este așteptată și lansarea unui model complet nou: Jeep Recon, SUV electric.

Ads